Samordnare omgivningspåverkan - Roslagsbanan till city (RBc)
2025-10-06
Skapa innovation och utveckling med VIPAS AB "Är du redo för nästa utmaning inom IT-konsultbranschen? På VIPAS AB arbetar du med ledande tekniklösningar och får möjlighet att växa i spännande projekt."
"Forma framtiden tillsammans med oss"
"På VIPAS AB tror vi på teknik som driver affärer framåt. Vi levererar skräddarsydda IT-lösningar med moderna verktyg som Java och Python, och vårt team med djup kompetens inom mjukvaruutveckling och DevOps ser till att varje projekt blir både effektivt och hållbart."
"VIPAS AB söker dig som vill ta dig an utmanande projekt och växa i din roll. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor, variation i arbetsuppgifter och möjlighet att arbeta i olika branscher. Som medlem i vårt team bidrar du till innovativa lösningar och får utvecklas i en miljö som värderar kreativitet, kvalitet och samarbete."
Om projektet
Roslagsbanan ska förlängas i tunnel från station Universitetet, via Odenplan till T-centralen. Projektet syftar till att:
Öka tillgängligheten mellan nordostsektorn och centrala Stockholm
Skapa ett kapacitetsstarkt och pålitligt kollektivtrafiksystem
Bidra till socialt och mljömässigt hållbara transporter
Stödja stadsutveckling och bostadsbyggande
Projektet startade med analyser och utredningar 2020 och arbetar sedan 2024 med projektering, järnvägsplaner och miljötillstånd. Byggstart planeras till 2028 och trafikstart till 2038.
Om rollen
Som Samordnare omgivningspåverkan ansvarar du för att planera, samordna och följa upp åtgärder som minimerar påverkan på omgivning, boende, verksamheter och kulturmiljöer under byggskedet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kartlägga projektets påverkan på omgivningen
Ta fram och planera åtgärder för att minimera störningar och skador
Teckna överenskommelser för tillfälliga vistelser, skadereglering och nöjdförklaringar
Säkerställa tillfälliga flyttåtgärder vid behov
Planera, genomföra och följa upp besiktningar relaterade till omgivningspåverkan
Ansvara för funktionens budget och löpande rapportering
Samverka internt med produktion, miljö, fastighet, avtal och extern kommunikation
Reglera ersättningar för oförutsedda skador på fastigheter och verksamheter
Avetablera tillfälliga åtgärder när de inte längre behöv
Rollen ingår i beställarorganisationen och rapporterar till projektledare Plan, tillstånd och avtal. Publiceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
Erfarenhet av samordning och projektledning inom infrastruktur- eller byggprojekt
God kunskap om omgivningspåverkan och miljöfrågor
Erfarenhet av budgetansvar och uppföljning
Stark samarbetsförmåga och god kommunikativ förmåga
Förmåga att planera, organisera och leda arbetsgrupper
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av större infrastruktursatsningar eller kollektivtrafikprojekt
Vi erbjuder
En central roll i ett långsiktigt och strategiskt projekt
Möjlighet att arbeta med hållbara stadsutvecklingsprojekt
Flexibilitet med distansarbete, kombinerat med närvaro på kontoret
