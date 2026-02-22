Samordnare och kulturskolepedagog Kulturskola Lilla Edet
2026-02-22
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Publiceringsdatum2026-02-22
Kulturskolans fantastiska samordnare har beslutat att gå i pension och vi söker nu hennes efterträdare.
Kulturskolan i Lilla Edet är en av tre verksamheter i kulturhuset Eden.
Kulturskolan erbjuder en kreativ och inkluderande miljö där barn och unga i åldern 0 - 25 år får möjlighet att utveckla sina intressen inom bland annat musik, dans, film, bild och form, rytmik samt drama/teater. Vår verksamhet består av 11 engagerade pedagoger som ger eleverna möjlighet att utveckla färdigheter, stärka deras självkänsla och förmåga att umgås med både jämnåriga och vuxna på ett lustfyllt och respektfullt sätt. Du kommer att bli en del av detta och driva kulturskolans verksamhet framåt tillsammans med pedagoger och kulturchef.
En del av tjänsten kommer kombineras med undervisning inom dans men även andra konstformer kan gå att kombinera i tjänsten.
Kulturskola ingår också som en del i kulturhusets övriga programverksamhet.Dina arbetsuppgifter
Som samordnare för Kulturskolan kombinerar du praktiskt verksamhetsnära arbete med samordning, struktur och utveckling. Du kommer bland annat att leda verksamhetsmöten och följa upp dessa, stödja pedagoger i undervisning och vid olika arrangemang. I tjänsten ingår även att samverka med förskolor/skolor, andra kommunala verksamheter samt föreningar. Du kommer också att leda och delta i olika arbetsgrupper och arrangemang vid exempelvis samspelsdagar och konserter. I uppdraget ingår även att delta i olika nätverk. Tjänsten innebär så väl administrativt som praktiskt arbete. Du kommer att vara administratör för Kulturskolans digitala system, vilket kräver goda IT-kunskaper.
Tjänsten är fördelad på ca 50% samordning och 50% undervisning. Kvalifikationer
Krav: Pedagogisk utbildning, gärna inom musik, dans eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Goda IT-kunskaper samt körkort. Utdrag ur belastningsregister.
Önskvärt: Erfarenhet av att leda och arbeta inom kulturskola eller liknande verksamhet. Erfarenhet av kreativa processer. Tillgång till egen bil.
Meriterande: Erfarenhet att planera och anordna arrangemang samt konstnärlig kompetens inom exempelvis instrument, dans eller bild. Anställningsvillkor
100% tillsvidare semestertjänst.
Helg- och kvällstjänstgöring förekommer. Ersättning
månadslön Så ansöker du
