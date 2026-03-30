Samordnare och hälsokommunikatör till Transkulturellt Centrum
2026-03-30
Publiceringsdatum2026-03-30Beskrivning
Transkulturellt Centrum är ett kunskapscentrum inom Region Stockholm.
Centret är en resurs för samtliga verksamheter med avtal med Region Stockholm. Läs gärna mer här: Transkulturellt Centrum
Vi söker nu en kollega med ett starkt engagemang för god och jämlik hälsa samt vård för hela befolkningen, som kan arbeta 50 % som hälsokommunikatör och 50 % som samordnare för hälsoinformatörer.
Hälsokommunikatörer arbetar med praktiskt folkhälsoarbete i form av dialogbaserad hälsokommunikation för grupper vars vårdbehov, på grund av olika hinder, inte blir tillgodosett. Målgruppen för hälsokommunikation är ofta t.ex. asylsökande, nyanlända och andra grupper med olika kulturella bakgrund. De vanligaste temana inom hälsokommunikation är: Att hitta rätt i sjukvården/tandvården, Psykisk ohälsa, Hälsosamma levnadsvanor. Nästan all hälsokommunikation sker på svenska, men den erbjuds även på andra språk när det efterfrågas, till exempel av vårdcentraler.
Hälsoinformatörer är ett tiotal flerspråkiga lekmän arvoderade uppdragstagare som möter allmänheten på plats i närområdet för att prata om hälsa, levnadsvanor, vikten av att vaccinera sig och hur sjukvården i Region Stockholm fungerar. De kan även bokas till träffar och sammankomster för att prata om hälsosamma vanor ur olika perspektiv. Du kan läsa mer här: https://www.transkulturelltcentrum.se/halsokommunikation/halsoinformation/ Dina arbetsuppgifter
Som hälsokommunikatör hos oss arbetar du framför allt med att hålla gruppträffar för grupper enligt ovan, ofta asylsökande, nyanlända och andra migrantgrupper enligt överenskomna beställningar från olika samarbetspartner och alltid i samverkan med vården. Dessutom utbildar hälsokommunikatörerna vårdpersonal och i mån av tid och resurser även andra aktörer. Hälsokommunikatörerna ordnar också gruppaktiviteter riktade till barnfamiljer. Vi utvecklar och implementerar bildbaserat material som stöttar hälsosamma vanor.
Som samordnare för hälsoinformatörer, ansvarar du för rekrytering vid behov, samordna utbildning, vägleda och göra ett schema för hälsoinformatörerna. Du är kontaktperson för de som vill beställa deras tjänster och du samverkar med olika instanser och på olika nivåer.
Vi arbetar över hela Stockholms län och prioriterar de geografiska områden som är socioekonomiskt utsatta. Utgångspunkten är kontoret vid Torsplan men som hälsokommunikatör och samordnare åker du oftast runt till olika geografiska områden inom länet för att möta målgruppen på de mottagningar som vi har ett samarbete med. Du behöver vara mobil och flexibel då arbetet är mycket varierande. Kvalifikationer
Högskole-/universitetsexamen från utbildning inom hälso-och sjukvård alternativt folkhälsa, exempelvis sjuksköterska, folkhälsovetare, hälsopedagog eller liknande
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska
Förutom svenska och engelska talar du minst ett till språk som kan vara relevant för verksamheten
Det är meriterande med dokumenterad erfarenhet av:
Arbete inom vården (t.ex. VC/BVC eller MVC)
Pedagogiskt arbete
Arbete med hälsofrämjande insatser riktade till barnfamiljer
Arbete med liknande insatser riktade till andra vuxna migranter.
Personliga egenskaper:
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Viktiga egenskaper är att kunna arbeta både självständigt och i grupp då arbetsuppgifterna kräver mycket samarbete. Du ska ha hög social kompetens, ha tålamod, vara stresstålig och ha förmåga att samarbeta med flera olika aktörer och verksamheter. Du ska kunna ta och ge konstruktiv feedback. Eftersom arbetsuppgifterna och arbetsplatsen varierar behöver du vara mycket flexibel, strukturerad och tycka om att utföra ditt arbete på olika geografiska platser inom länet. Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning, på ett år med möjlighet till förlängning. Heltid, måndag-fredag.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi går löpande igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2363".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning Kontakt
Susana Lamartine susana.lamartine@regionstockholm.se 08-12348675
