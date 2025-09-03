Samordnare ny socialtjänstlag, vård- och omsorgsförvaltningen
2025-09-03
Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som samordnare för implementeringen av nya socialtjänstlagen inom vård- och omsorgsförvaltningen leder och driver du omställningsarbetet till den nya lagen som trädde i kraft den 1 juli 2025. Rollen är strategiskt placerad i förvaltningen, vilket innebär ett ansvar för att samordna arbetet till en förebyggande, lättillgänglig, jämlik och kunskapsbaserad vård- och omsorg i Alingsås kommun. Som samordnare för ny socialtjänstlag tillhör du avdelningen för verksamhetsstöd och du rapporterar till avdelningschef.
I uppdraget ingår bland annat att:
* Planera, leda och följa upp utvecklingsprojekt och förändringsprocesser.
* Implementera och utvärdera nya arbetssätt och metoder.
* Utbilda och stötta personal i förändringsprocesser.
* Säkerställa att verksamheten följer lagar, föreskrifter och riktlinjer.
* Samverka med interna och externa aktörer för att främja en god vård och omsorg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen inom för tjänsten relevant område, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig
* God kunskap i lagstiftning inom offentlig förvaltning samt socialtjänstlagen
* Dokumenterad erfarenhet av projektledning och verksamhetsutveckling
* Erfarenhet av myndighetsövergripande förändringsarbete
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du kan enkelt belysa komplexa förhållanden med ett tydligt mottagarperspektiv.
För att lyckas i uppdraget är relationsskapande och samverkan av yttersta vikt, men även att sprida kunskap och goda exempel. V i lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
