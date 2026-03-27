Samordnare Naturvetenskap och teknik för alla (NTA)
2026-03-27
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Vill du bidra till långsiktig kvalitet och utveckling inom naturvetenskap, teknik och matematik i Gävle kommuns grund- och gymnasieskolor? Nu söker vi en engagerad och strukturerad samordnare för NTA-verksamheten som vill arbeta både strategiskt och operativt med undervisningsutveckling i hela kommunen.Publiceringsdatum2026-03-27Arbetsuppgifter
Som samordnare för NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) ansvarar du för att leda, utveckla och samordna NTA-verksamheten i Gävle kommun. Uppdraget syftar till att bidra till en likvärdig, långsiktig och kvalitativ undervisning inom naturvetenskap, teknik och matematik i kommunens grund- och gymnasieskolor.
I rollen arbetar du nära skolledare och pedagoger och bidrar till att utveckla undervisningen inom dessa ämnesområden. En del av uppdraget är också att arbeta med olika Ljungbergsprojekt riktade till både grundskola och gymnasieskola. Under de kommande tre åren kommer ett särskilt fokus ligga på ett nytt projekt som startar under hösten.
I uppdraget ingår bland annat att:
* planera, samordna och följa upp NTA-verksamheten i Gävle kommun i samverkan med styrgruppen
* driva och stödja utvecklingsarbete inom naturvetenskap, teknik och matematik i kommunens grund- och gymnasieskolor
* stödja pedagoger och skolledare i arbetet med undervisning inom NO, teknik och matematik
* samordna kontakten mellan Gävle kommun och NTA på regional och nationell nivå
* planera och genomföra utbildningar samt andra kompetensutvecklingsinsatser för lärare
* samverka med externa aktörer såsom Högskolan i Gävle, näringsliv och andra samverkansparter
* ansvara för material, logistik och administration kopplat till NTA-verksamheten samt följa upp budget inom områdetKvalifikationer
Formella krav
Vi söker dig som har:
* lärarlegitimation med inriktning mot ett eller flera av ämnena naturorienterande ämnen (NO), teknik och/eller matematikerfarenhet av undervisning inom naturvetenskapliga ämnen, matematik och teknik
* god digital kompetens och vana av att arbeta i administrativa system
* erfarenhet av arbete med NTA-programmet och/eller erfarenhet av att planera och genomföra kompetensutveckling eller utbildningsinsatser
Meriterande
Det är meriterande om du har:
* erfarenhet av samverkan med externa aktörer såsom högskola, näringsliv eller regionala nätverkDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du:
* har god förmåga att planera och organisera ditt arbete, sätter tydliga mål och planerar aktiviteter i god tid. Du använder resurser och tid effektivt för att nå uppsatta resultat.
* har en mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift och kan anpassa din kommunikation efter olika målgrupper och sammanhang.
* är trygg i att hantera förändring och vågar pröva nya arbetssätt som utvecklar verksamheten. Du kan hantera oklara situationer och ser möjligheter och lösningar även i komplexa sammanhang.
Hos oss får du ett utvecklande och meningsfullt uppdrag där du har möjlighet att påverka undervisningens kvalitet och bidra till barns och elevers lärande i hela Gävle kommun. Du blir en del av kommunens gemensamma arbete för framtidens utbildning och kompetensförsörjning.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300719". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Verksamhetsstöd Kontakt
Verksamhetschef
Patrik Lundh patrik.lundh@gavle.se 026-17 99 92 Jobbnummer
9822404