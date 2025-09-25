Samordnare, Näringsliv och Samhällsbyggnad, Lycksele
2025-09-25
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Arbetet för den regionala utvecklingen i länet återfinns inom den regionala utvecklingsförvaltningen, som innefattar ett flertal sakområden. Verksamheten Näringsliv och samhällsbyggnad är den största inom förvaltningen, med ansvar för områden som näringsliv, samhällsbyggnad, energi, digitalisering, kompetensförsörjning med flera - och inom denna verksamhet återfinns den enhet om drygt tio personer som söker sin nya kollega.
Den regionala utvecklingsförvaltningen är geografiskt belägen med kontor i Umeå, Skellefteå och Lycksele men arbetar länsövergripande med projekt och verksamheter. Region Västerbotten har även ett kontor beläget i Stockholm i samverkan med de övriga nordliga regionerna. Bevakning och påverkan sker också internationellt och mot EU.
Placeringsort för tjänsten är vid vårt kontor i Lycksele, med eventuella möjligheter att arbeta del av tiden i någon i projektet ingående kommunerna inom R10 (ange önskemål i ansökan). Tjänsten är ett vikariat där det kan finnas möjlighet till förlängning.

Arbetsuppgifter
Som samordnare hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid, och representerar Region Västerbotten och regionala utvecklingsförvaltningen. Arbetet kan variera utifrån de projekt och insatser som du är delaktig i och det dagliga arbetet kan inkludera såväl planering, koordinering, ledning och framdrift mot uppsatta mål i komplexa projekt med ett flertal parter både internt och externt som uppföljning och rapportering av arbetet. Även din roll kan variera, framför allt mellan att vara projektledare, projektmedarbetare eller kollega.
Ditt initiala arbete kommer att ske inom ett längre projekt med fokus på att öka förmåga, kapacitet, status och kunskap hos den lokala nivån i syfte att stödja och skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Målet är att utveckla en gemensam färdriktning och stärkt kapacitet för att hantera samhällsomvandlingen på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt, genom nya metoder och arbetssätt.
Genom ditt arbete kommer du att bidra till att, med kunskapshöjande insatser och nya arbetsmetoder, stärka innovationskraften inom R10 och göra innovationsekosystemet mer tillgängligt. Syftet är att främja regional och lokal mobilisering för hållbar samhällsomvandling utifrån ett smart specialiseringsperspektiv. Insatserna fokuserar på att förbättra förutsättningar genom ökad förståelse för kommunernas nya roll i den gröna omställningen samt genom utredningar av möjliga lokala och regionala styrkeområden. Du kommer arbeta utifrån projektets mål på ett självständigt sätt i nära samarbete med de övriga i projektgruppen i ett arbete som är knutet till den regionala utvecklingsstrategin, den regionala innovationsstrategin samt regionens agenda för smart specialisering.
Du ansvarar bland annat för utredningar och kartläggningar, policyutveckling, framtagande av transformationsagenda, administration, budget och uppföljning i nära samarbete med kommunerna som deltar i projektet, liksom informationsspridning om projektet inom Region Västerbotten och gentemot finansiärer. För att kunna driva projektet framåt på bästa sätt samverkar och interagerar du med flera aktörer och intressenter på området, såväl internt som externt. Du behöver vara van att arbeta såväl självständigt som i nära samarbete med andra.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom relevant område för uppgiften eller annan bakgrund som Region Västerbotten bedömer relevant för tjänsten. Du ska ha en projektledarutbildning eller dokumenterad erfarenhet av projektledning, och det är meriterande om du projektlett en arbetsgrupp. Många av våra regionala arbetsuppgifter knyter an till mobilisering för hållbar samhällsomvandling, där det är av stor vikt att du har god förståelse för kommunernas roll i den gröna omställningen liksom av möjliga lokala och regionala styrkeområden.
Du behöver ha flera års erfarenhet av för uppdraget relevanta arbetsuppgifter, och bör vara väl förtrogen med kommunala och regionala organisationer och deras arbete. Du behöver även ha goda insikter i regionala och lokala utmaningar och möjligheter, särskilt om glesbygdens och specifikt R10:s utmaningar samt regional utveckling. Du kommunicerar klart och välformulerat samt förmedlar budskap tydligt via tal och skrift i såväl svenska som engelska. En vana av muntliga och skriftliga presentationer och mycket goda kunskaper i Officepaketets program är en förutsättning.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som påverkar möjligheten att genomföra uppgiften. Det är avgörande att du är självgående, ansvarstagande och kan driva processer. Därtill behöver du ha en god samarbetsförmåga och arbeta bra med andra genom att relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. I yrkesmässiga sammanhang är du relationsskapande genom att vara utåtriktad och socialt aktiv, och har lätt att skapa kontakter och relationer. Förmåga att lyssna och ta in andras perspektiv, vara flexibel och att anpassa dig efter situationen är centralt, liksom att du kan hantera och lösa konflikter och intressemotsättningar på ett konstruktivt sätt. För rollen behöver du även vara strukturerad och ha en problemlösande analysförmåga.
B-körkort och möjligheter att resa i tjänsten inom såväl R10 som regionen, och vid förekommande fall nationellt och internationellt, är ett krav.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
