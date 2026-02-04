Samordnare med utökade arbetsuppgifter till hemtjänst Sjöbo
2026-02-04
Vi behöver nu förstärka vår verksamhet med en samordnare till hemtjänst Sjöbo!
Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.
Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare varav ca 700 arbetar inom den kommunala hemtjänsten.
Vi som jobbar inom hemtjänst Sjöbo är ett härligt gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, servicebiträden, chefer, samordnare och hemtjänstkoordinatorer. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens.
Hemtjänst Sjöbo utgår från trivsamma och fina lokaler på Klintegatan 20 B, stadsdel Sjöbo i Borås.
Vi är medvetna om hur viktig trivseln är för en bra arbetsprestation, därför arbetar chefer och medarbetare tillsammans för att påverka utvecklingen av vår arbetsplats och främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas.
Kuriosa för hemtjänst Sjöbo är att vi är en enhet med låg personalomsättning där vi ser varandras olikheter som styrkor och har ett stöttande arbetsklimat.
Samordnare med utökade arbetsuppgifter till hemtjänst Sjöbo
I rollen som samordnare på Sjöbo hemtjänst kommer dina arbetsuppgifter att vara både inom samordnaruppdraget och koordinatoruppgifter. Arbetet planeras och organiseras i samråd med enhetschef.
Sjöbo är en stor enhet med högt flöde av nya insatser och därmed behövs förstärkning för att möjliggöra ett strukturerat arbete med planeringen. Initialt kommer fokus därmed ligga på att kvalitetssäkra och arbeta med att underlätta det strukturella arbetet på koordinatorssidan. Förutom regelrätt arbete i TES innebär det ett strukturerat arbete kring övriga kvalitetsfrågor, exempelvis Fast Omsorgskontakt, handledning av personal.
Sedvanliga samordnaruppgifter förekommer också.
Då hemtjänsten är föränderlig kommer fokus på tjänsten att skifta över tid. Viktigt är därför att vara bekväm i våra system och vara flexibel i att byta fokus i sin roll. I ordinarie samordnartjänst hanteras administration kring personal, så som sjuk-/ledighetshantering, semesterplanering, schemaläggning samt viss lönehantering. I dialog med enhetschef förbereder du och samordnar verksamhetsmöten, APT, utvecklingsdagar samt planeringsdagar. I samband med utbildningar anmäler du personal samt ser över bemanningen. Vidare så tar du fram uppgifter ur verksamhetssystemen (TES, VIVA, Time Care, Heroma) samt bereder verksamhetsunderlag. Även daglig schemaplanering i TES förekommer.
En naturlig del i tjänsten är löpande kontakt med interna och externa parter. Vidare så bidrar du till det ständiga förbättringsarbetet av arbetssätt och rutiner inom det administrativa området. En stor del i arbetet är att ha kontakt med brukare och anhöriga.
I rollen kan det också förekomma att handleda personal, ny som gammal, i det dagliga arbetet kring exempelvis dokumentation.
Arbetstiden är dagtid måndag tom fredag.
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader, med möjlighet till förlängning.
Övrig information
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet som koordinator och/eller samordnare. Eftergymnasial utbildning inriktning administration eller liknande är ett krav.
Vid avsaknad av utbildning så är dokumenterad yrkeserfarenhet inom samordning med erfarenhet av schemaplanering under minst ett år ett krav.
Vidare så ställer tjänsten krav på att du har god IT/systemvana samt att du behärskar Excel och Officepaketet väl. Erfarenhet av Heroma, Time Care, Viva, TES och Agresso meriteras likväl som erfarenhet inom verksamhetsområdet vård och omsorg.
Körkort är krav.
Viktiga personliga egenskaper som vi värderar är du är strukturerad, initiativrik och självgående samt att du har förmåga att prioritera och planera ditt arbete. Du behöver vara serviceinriktad och flexibel samt trivas med att hantera många kontaktytor. Vidare är det av stor vikt att ha en samordnad roll för Sjöbo hemtjänst med EC, övriga samordnare, koordinatorer och omvårdnadspersonal för att nå verksamhetens mål.
Vi kommer att lägga stor vikt på personlig lämplighet.
Har du dessutom en god samarbetsförmåga, positiv inställning och ett helhjärtat engagemang så kommer du att trivas hos oss! Så ansöker du
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
