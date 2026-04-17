Samordnare med inriktning upphandling och avtalsförvaltning
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholm blomstrar som landets främsta tillväxtregion. Vi arbetar för en arbetsmarknad där alla kan hitta sin plats - där arbetsgivare hittar rätt kompetens och där människor får en möjlighet att komma in eller återvända till arbetslivet. Vi stödjer stockholmarnas resa mot arbete eller studier genom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildningen.
Drivs du av utveckling och smarta inköp samt vill leda hela kedjan; från behov och upphandling till avtalsförvaltning och kvalitetssäkring, då är denna tjänsten för dig.
En trygg anställning inom Stockholms stad
Friskvårdsbidrag på 3 000 kronor/år
Kollegialt lärande och goda utvecklingsmöjligheter
Som samordnare ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp upphandlingar/avtal enligt LOU, från ax till limpa. Du arbetar nära verksamhetens chefer och specialister samt fungerar som ett strategiskt och operativt stöd genom hela inköpsprocessen.
I rollen ingår även att bidra till utvecklingen av våra arbetssätt inom inköp och upphandling samt att säkerställa att våra avtal följs upp på ett strukturerat sätt. Det ingår även att följa upp om övriga tjänster och produkter inom Jobbtorg Stockholm håller önskad nivå och uppfyller våra behov.
Tre områden ingår främst i rollen som samordnare:
• Upphandling
• Avtalsförvaltning
• Kvalitetsuppföljning - uppföljning av levererade tjänster och produkter.
Kvalifikationer
• Erfarenhet av upphandling, inköp eller anbudsgivning.
• högskoleutbildning som är relevant för tjänsten eller annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant för tjänsten.
• dokumenterad erfarenhet av processledning och/eller projektledning.
Meriterande:
• Erfarenhet av offentlig upphandling.
• Erfarenhet av avtalsförvaltning.
• Erfarenhet av kvalitetsarbete.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
På arbetsmarknadsförvaltningen så arbetar vi för att det ska vara lätt att utvecklas genom att byta enhet och arbetsplats. Det innebär att din anställning är i hela förvaltningen och att du kan komma att få nya uppdrag inom andra verksamheter där din kompetens behövs bäst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Box 10014 (visa karta
)
121 26 STOCKHOLM-GLOBEN Arbetsplats
Stockholms Stad, Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbtorg Stockholm Kontakt
Johan Wedenius johan.wedenius@stockholm.se 0850849104 Jobbnummer
9862272