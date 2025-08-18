Samordnare med högskoleexamen till Korttidsenheten
Heby Kommun / Administratörsjobb / Heby Visa alla administratörsjobb i Heby
2025-08-18
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heby Kommun i Heby
Korttidsenheten söker nu en person som vill bli den sammanhållande länken för vårat team.
Om du trivs med varierande tempo, problemlösning samt att träffa många olika människor så är det här rollen för dig!
Rollen
Du är en naturlig del av teamsamverkan och håller ihop processen för brukaren genom kontinuerlig kontakt med omsorgspersonal, biståndshandläggare, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.
Du fångar upp snabba förändringar i verksamheten och tillsammans med omsorgspersonalen hanterar du planering, riskbedömningar och vårdtyngdsmätningar utifrån verksamhetens behov. Tillsammans med enhetschef skapar du förutsättningar för omsorgspersonalen att förbereda och utföra vård- och omsorgsinsatser på ett säkert sätt och med god kvalitet.
Rollen innefattar följande huvuduppgifter:
- Bemanning, i samverkan med bemanningsenhet och enhetschef
- In- och utskrivningar av brukare genom kontakter med sjukhus, kommunens egna verksamheter, brukare och närstående
- Utbildningsplanering för personal
- Systemansvar i våra digitala verktyg, vilket bland annat innebär att lägga behörigheter samt stödja personal i systemen
- Daglig ledning av verksamheten genom att stödja medarbetare med prioriteringar och arbetsfördelning
- Leda möten
- Kvalitetsarbete, både utifrån systematiskt kvalitetsarbete samt kvalitetsutveckling. Här ingår egenkontroller, avvikelseutredningar, implementering av nya arbetssätt, förbättringsarbeten samt att upprätta och revidera rutiner. Även om mycket av kvalitetsarbetet sker inom enheten så kan omställningen till nära vård samt nya socialtjänstlagen innebära både interna och externa samverkansgrupper.
Det här är vi
Vi är en grupp om 19 erfarna omsorgspersonal, en samordnare och en enhetschef. Här värderar vi en öppen dialog, ett gott samarbete och omtanke om varandra.
Korttidsenheten med sina 20 platser tar emot brukare med kort varsel och med olika behov. Arbetet är omväxlande och flexibilitet och samarbete är förutsättningar för att vi ska klara vårat uppdrag. Vi har en nära samverkan med sjuksköterskor, rehabpersonal, biståndshandläggare, boendesamordnare och övriga enheter inom vård- och omsorg.
Är det här du?
Vi söker dig som:
- har en högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård, som socionom, beteendevetare eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget.
- har tidigare erfarenhet av att arbeta med människor i till exempel en arbetsledande roll eller i förändringsarbete.
- har B-körkort då resor inom kommunen kan förekomma.
Vi vill att du är trygg i dig själv och har ett prestigelöst och lyhört förhållningssätt. Tjänsten innehåller både arbetsledning och att vara aktiv i aktuella brukarärenden, så väl som stöd till medarbetare och enhetschef. En stor del av din arbetsdag består av kommunikation, du behöver därför kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Du kommer att trivas bäst om du uppskattar en miljö där du får interagera med många olika människor.
Du behöver vara självgående, kunna ta initiativ och planera din egen dag. Tempot är varierande och du ska kunna prioritera vid hög arbetsbelastning samt sysselsätta dig vid lägre arbetsbelastning.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på http://www.heby.se
och följ oss på https://www.linkedin.com/company/1802496/admin/dashboard/
och https://www.facebook.com/HebyKommun/.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Fast, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/113". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
(org.nr 212000-2049) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Korttidsenheten Kontakt
Helena Arwidson, Enhetschef 0224-36061 Jobbnummer
9462075