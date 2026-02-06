Samordnare med fokus på SIP och nätverksarbete - Barn och unga
2026-02-06
Samordnare med fokus på SIP och nätverksarbete - Barn och unga
Vill du arbeta strategiskt och operativt med samverkan för barn och unga med komplexa behov?
Nu söker vi en samordnare till barn- och ungdomsenheten med särskilt fokus på samordnad individuell plan (SIP), nätverksarbete och signs of safety.
Om uppdraget
Som samordnare har du en central roll i att stärka samverkan mellan socialtjänst, region, skola och andra aktörer kring barn och unga. Uppdraget syftar till att möjliggöra samordnade insatser och målet är att i högre grad arbeta förebyggande, stärka hemmaplanslösningar och minska behovet av placering utanför hemmet.
Rollen är placerad inom barn- och ungdomsenheten och innebär nära samarbete med socialsekreterare, chefer och andra samordnande funktioner inom kommunen.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
I rollen som samordnare kommer du att:
• Leda och samordna SIP-möten enligt lagkrav och metodstöd
• Stödja socialsekreterare i nätverksmöten för att möjliggöra hemmaplanslösningar
• Arbeta aktivt för att barn som är placerade, där det är möjligt, ska kunna återvända hem
• Bidra till samplanering och samfinansiering tillsammans med region och LSS
• Bidra till kompetensutveckling inom SIP- och nätverksarbete
• Bidra till implementering av signs of safety.
Arbetet sker i nära anslutning till socialsekreterarnas utrednings- och uppföljningsarbete. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har socionomexamen
• Flerårig erfarenhet av att ha arbetat som socialsekreterare med myndighetsutövning inom barn och unga
• Erfarenhet av samverkan mellan socialtjänst, region, skola och/eller LSS
• Har god förmåga att leda möten och samordna komplexa processer samt att leda, dokumentera och följa upp SIP
• Har erfarenhet av arbete enligt Signs of safety (ink. säkerhetsplanering)
• Har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
• Innehar B-körkort
• Utbildning i:
Utbildning för utbildare i Signs of safety
Grundutbildning och fördjupningsutbildning för SIP
Meriterande
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet att arbeta som SIP-samordnare
• Erfarenhet av nätverksarbete enligt systemteori
• Erfarenhet av arbete kopplat till placeringar och hemflytt
• Erfarenhet att utbilda och implementera Signs of Safety och SIP
• Erfarenhet av att föra dialog och förhandling med externa utförare och andra huvudmän kring innehåll, omfattning och prisnivåer inom ramen för gällande avtalDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är strukturerad, relationsskapande och trygg i din professionella roll. Du har förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du är lyhörd och samarbetsinriktad i mötet med andra professioner och huvudmän. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I Värmdö kommun erbjuder vi ett generöst friskvårdsbidrag, SL- kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen avser tillsvidareanställning och omfattar heltid. Tillträde september eller så snart som möjligt. Rekrytering kommer ske löpande under rekryteringsperioden. Referenser inför anställning från nuvarande chef och en referent som kan beskriva dig i arbetet.
Titta gärna på vår film om socialtjänsten Värmdö kommun. https://play.mediaflowpro.com/ovp/16/13HE9LE1LE
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan. Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
