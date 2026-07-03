Samordnare med fokus på kvalitet till ekonomiskt bistånd
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-07-03
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Södermalm stadsdelsförvaltning
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Södermalms stadsdelsförvaltning är en av Stockholms 13 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Södermalm, Reimersholme, Långholmen, Gamla Stan, Riddarholmen och Hammarby Sjöstad. Det bor drygt 130 000 invånare i området. Inom Södermalms stadsdelsförvaltning arbetar drygt 1700 medarbetare som ansvarar för att äldreomsorg, förskola, socialtjänst och stadsmiljö utförs på allra bästa sätt för Södermalmsborna och att vi når visionen om ett Stockholm för alla.
Område vuxen arbetar med personer som har beroendeproblematik, med personer som har fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning samt personer som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.
Vi är en del av Sociala avdelningen och vi består av cirka 75 medarbetare. Vi arbetar för att ge människor på Södermalm bra service, gott bemötande och professionella insatser.
Vi befinner oss nu i nybyggda lokaler på Virkesvägen 3 i Hammarby sjöstad.
En av våra tre samordnare ska nu gå på föräldraledighet och vi söker därför en ny samordnarkollega med inriktning mot ekonomiskt bistånd för ett vikariat.
Vi erbjuder
En trivsam och hjälpsam arbetsmiljö där utvecklingsidéer tas tillvara. Dessutom erbjuder vi
• Ett meningsfullt arbete där noggrannhet, struktur och kvalitet gör konkret skillnad i verksamheten.
• Vinter- och sommararbetstid och flextidsavtal.
• Rabatterad friskvård och möjlighet att köpa stadens motions- och simhallskort till subventionerat pris samt ett friskvårdsbidrag på 3000 kr/år (2026)
Din rollPubliceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Som samordnare inom område vuxen har du områdeschef som närmaste chef. Ditt uppdrag innebär att vara en del av områdets ledningsgrupp och tillsammans med övriga samordnare, driva och utveckla områdets kvalitetsarbete. Du kommer även att stödja verksamheter inom första linjens pilotorganisation på uppdrag av chef. I rollen ingår att omvärldsbevaka inom aktuella verksamhetsområden, ta fram rutiner och stödmaterial samt i samverkan med chefer, identifiera verksamhetens och medarbetarnas behov för att vidareutveckla befintliga arbetssätt. Du ansvarar också för introduktion av nya medarbetare samt ger stöd och handledning till handläggare i olika delar av handläggningsprocessen.
En av dina huvudsakliga arbetsuppgifter under 2026–2027 är att tillsammans med enhetschef och gruppledare inom ekonomiskt bistånd ansvara för implementeringen av den nya lagen om aktivitetskrav kopplat till försörjningsstöd. Arbetet innebär en omfattande omställning både nationellt och inom staden, där nya arbetssätt, metodstöd och processer behöver utvecklas och implementeras.
Din kompetens och erfarenhet
Du har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
Arbetet innebär att både driva utvecklingsarbete självständigt samt arbeta på uppdrag av områdets ledningsgrupp. Det ställer krav på god förmåga att arbeta självständigt och kunna strukturera sina arbetsuppgifter och arbeta tills uppgiften är slutförd. Ditt bemötande är lugnt och du vill hjälpa andra samt vara med och bidra till lösningar. Du är tydlig i din kommunikation och har hela tiden ett strukturerat förhållningssätt.
Du ska ha erfarenhet av att i närtid arbetat med ekonomiskt bistånd. Det är meriterande om du har erfarenhet från flera av socialtjänstens verksamhetsområden samt om du har drivit projekt och /eller ingått i en ledningsgrupp. I och med tjänstens komplexitet så fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt – vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår Facebooksida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Virkesvägen 3 (visa karta
)
120 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Södermalms stadsdelsförvaltning, Sociala avdelningen Kontakt
Susan Pitkänen, Vision susan.pitkanen@stockholm.se 08-50812593 Jobbnummer
9990439