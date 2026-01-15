Samordnare med arbetsledaransvar till Barn och unga Resurs
Jönköpings kommun / Organisationsutvecklarjobb / Jönköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Jönköping
2026-01-15
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du erfarenhet av arbete med barn- och unga samt erfarenhet av arbetsledning? Är du stabil, engagerad och strukturerad? Då har du en tjänst som samordnare att söka inom område Barn och ungdom Resurs.
Ditt nya jobb
Vi är just nu i en spännande omstartsfas av vår öppenvård och söker därför ytterligare en samordnare till Familj- och ungdomsteamet. Som samordnare kommer du arbetsleda en av våra grupper om ca 10 personer och du ingår i en arbetsledning med totalt två chefer och tre samordnarkollegor.
Du kommer planera, leda och stödja enskilda behandlare i det dagliga arbetet, men också utveckla och driva processer på gruppnivå. Du kommer också vara ett chefsstöd inom vissa områden. Samverkan med myndighet och dess handläggare är en stor och viktig del och du förväntas också ha viss klientkontakt.
Vi jobbar med barn, ungdomar 0-20 år och deras familjer/nätverk. Den grupp du förväntas leda arbetar främst med yngre åldrar. Samverkan med externa aktörer som skola och sjukvård är vanligt förekommande. Idag jobbar vi bara med biståndsbeslut men utifrån den nya socialtjänstlagen så kan det bli så att vi i framtiden även kommer jobba med icke biståndsbeslutade ärenden.
Din kompetens
Tjänsten kräver en högskole- eller universitetsutbildning om minst 180 högskolepoäng, vilket innebär en kandidatexamen eller motsvarande som:
- socionom
- socialpedagog (endast högskoleutbildad om 180 hp godkänd)
- beteendevetare
- annan godkänd och avslutad treårig högskole- eller universitetsexamen om lägst 180 hp utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig utbildning
Har du erfarenhet av arbetsledning, behandlingsarbete inom område barn, ungdom och familj är det meriterande. Även kunskaper i metoder som överensstämmer med vårt arbetssätt är ett extra plus.
Som person är du självständig, strukturerad och flexibel. Du har en god samarbetsförmåga, tar ansvar och arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på rätt saker. Andra egenskaper du behöver ha är att du är trygg, stabil och kommunikativ. Goda kunskaper i svenska språket är ett krav och det gäller både läs,- skriv- och tal.
I rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort B är ett krav för tjänsten.
Vi erbjuder dig
Länk till vår förmånslista: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Verksamhetens mål är att utsatta barn och ungdomar i åldern 0-20 år, ska få det stöd och skydd de har rätt till. Vi jobbar med biståndsbedömda insatser och målet är att barn och ungdomar kan känna sig trygga och utvecklas i sina ursprungsfamiljer eller motsvarande.
Du hittar oss på Kapellgatan 2 i Jönköping.
Bra att veta
I denna rekrytering tillsätts 1 tillsvidaretjänst, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Placering blir enhet Familj- och Ungdomsteamet. Vi använder oss av löpande urval.
Bra att veta: Då yrkeshögskoleutbildningar (YH) inom socialpedagogik har en annan nivå och omfattning än högskoleutbildningar inom ämnet, kan YH-examen inte ersätta detta krav.
I din ansökan vill vi att det finns ett CV samt bifogat examensbevis och aktuella tjänstgöringsintyg. All dina tjänstgöring ska kunna styrkas med intyg där det framgår befattning och vilken omfattning du arbetat. Även om du redan arbetar hos oss behöver du visa upp examensbevis och tjänstgöringsintyg för tjänster du haft utanför kommunen. Ansökningar som inte uppfyller detta kommer inte att prioriteras.
På anställningsintervjun ska utdrag lämnas från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister enligt bestämmelserna i lagen (2007:171) om registerkontroll vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. Beställ detta i god tid och ta med detta vid en intervju.
Vill du veta mer?
Rekryterande chefer, se nedan. Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/50". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Andreas Andersson 036-107012 Jobbnummer
9685829