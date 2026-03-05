Samordnare lokalservice till Nära vård och hälsas ledningskontor
2026-03-05
Nära vård och hälsas ledningskontor
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Samordnare, lokalservice
Vill du arbeta med lokaler och servicefrågor i en samhällsviktig verksamhet och samtidigt få möjlighet att utvecklas i din yrkesroll? Nu söker vi dig som är i början av din karriär och vill växa i en bred och varierad roll inom lokalförsörjningsområdet.
Vår verksamhet
Nära vård och hälsa är en av Region Uppsalas största förvaltningar med cirka 1800 medarbetare. Vi ansvarar för första linjens vård och möter invånare via vårdcentraler, habilitering och 1177. Vår verksamhet är i ständig utveckling och just nu pågår flera spännande lokal- och utvecklingsprojekt. Lokalförsörjningsenheten är en liten enhet med stort ansvar och nära samarbete med både verksamheter och ledning. Här arbetar du tätt tillsammans med erfarna kollegor och har goda möjligheter att lära dig och successivt ta mer ansvar.
Ditt uppdrag
Du arbetar med att samordna och stödja i frågor som rör lokaler och service ur ett verksamhetsperspektiv. Tyngdpunkten ligger på servicefrågor, men rollen är varierad och ger en bred förståelse för hur lokaler, lokalservice och vårdverksamhet hänger ihop.
Du kommer bland annat att:
• vara stöd till verksamheterna i frågor som rör inomhusmiljö, städ, textil, skyltning och inredning
• samordna servicefrågor och följa upp behov och åtgärder
• representera förvaltningen i dialog med fastighetsägare och andra externa intressenter
• medverka som kravställare i upphandlingar och serviceavtal
Rollen passar dig som vill bygga erfarenhet, ta ansvar steg för steg och utvecklas tillsammans med enheten.
Din kompetens
Vi söker dig som har några års arbetslivserfarenhet samt är nyfiken, strukturerad och vill lära dig nya områden. Du trivs med att samarbeta och bygga goda relationer samt kan uttrycka dig tydligt i tal och skrift på svenska och engelska.
Om du har utbildning från högskola eller universitet inom exempelvis samhällsbyggnad, service, fastighet, ekonomi eller liknande eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter så är det meriterande.
Du behöver inte kunna allt från början - viktigast är att du har gott omdöme, rätt inställning och vill utvecklas i rollen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetet innebär resor i tjänsten därför är b-körkort ett krav.
Vi erbjuder
En utvecklande roll med stöd från erfarna kollegor, du kommer att har möjlighet att växa och ta mer ansvar över tid. Hos oss får du varierade arbetsdagar med både operativa och samordnande uppgifter och en trygg anställning i en samhällsviktig organisation.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss eller tjänsten så är du varmt välkommen att kontakta planerings- och försörjningschef Robert Arktell på telefon: 018-617 05 50
Fackliga företrädare nås via Region Uppsalas växel på telefon: 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan senast 22 mars. Bifoga CV och andra relevanta bilagor som styrker din kompetens och erfarenhet. Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
