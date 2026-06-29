Samordnare krav och anläggningsstyrande handlingar till FUT
Poolia AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-29
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Vi söker nu en samordnare krav och anläggningsstyrande handlingar som vill bidra till att utveckla och följa upp våra styrande processer och arbetssätt med målet att leverera tunnelbaneanläggningar av hög kvalitet.
Om du är intresserad av samhällsbyggande och vill jobba i en miljö med mycket driv och hög kompetens är Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana rätt arbetsplats för dig.
Om rollen
Du har det övergripande ansvaret för förvaltningen av vår kravdatabas Polarion och våra anläggningsstyrande handlingar. Du kommer även ansvara för förvaltningen av centrala styrande dokument kopplade till kravhantering och kvalitetssäkring av de färdiga tunnelbaneanläggningarna. Till stöd i detta arbete har du bland annat förvaltningens specialister och centrala strateger. I arbetet kommer du att nära samverka med projektorganisationer och Trafikförvaltningen. Du rapporterar till förvaltningens teknikchef och kommer att tillhöra teknikenheten.
Dina arbetsuppgifter innebär att:
Som samordnare krav och anläggningsstyrande handlingar har du bland annat en nyckelroll i att:
Följa upp specialisternas förvaltning av sina respektive kravmassor och anläggningsstyrande handlingar.
Följa upp och stödja projektens tillämpning av styrande dokument och processer.
Identifiera förbättringsområden och vid behov utveckla styrande dokument inom kvalitetssäkring och kravhantering.
Ansvara för processen kring framtagande av anläggningsstyrande dokument.
Delta i och/eller leda interna nätverk och mötesforum kopplade till kvalitet.
Samverka med projektens kvalitetssamordnare kring hur Teknikenhetens krav och styrande dokument kommuniceras ut i projektorganisationerna.
Vara gränssnitt mot Trafikförvaltningen avseende förvaltningens anläggningsstyrande dokument och de upprättade förvaltningsgemensamma dokumenten.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Vi söker dig som arbetar strukturerat och har en stark förmåga att driva ditt arbete självständigt. Du kommunicerar tydligt och har lätt för att skapa förståelse, både i skrift och tal, samtidigt som du har förmågan att se helheten och förstå hur olika delar hänger ihop. Du har ett strategiskt och processinriktat arbetssätt och kan på ett naturligt sätt växla mellan att arbeta självständigt och i nära samarbete med andra.
För att du ska lyckas i tjänsten ska du ha:
Högskoleutbildning inom bygg, infrastruktur eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Flerårig erfarenhet av kravsamordning och styrande dokument i komplexa infrastrukturprojekt.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Självklart har du ett intresse för vår verksamhet och för innehållet i tjänsten.
Vårt erbjudande
Vi har kollektivavtal och med det följer kollektivavtalade försäkringar, tjänstepension och möjlighet till löneväxling. För att du ska kunna ta ansvar för din hälsa erbjuder vi friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt subventionerad sjukvård i form av kostnadsfri öppensjukvård. Vi har flexibel arbetstid för att underlätta för dig att få ihop vardagen. Här kan du läsa mer om förmånerna i vårt kollektivavtal.
Vi sitter idag på Solnavägen 1e i Stockholm och hit kan du enkelt ta dig med buss, tunnelbana eller pendeltåg. Under senare delen av 2026 kommer kontoret att flytta närmre byggnationen av gul linje till Älvsjö och en av målsättningarna med flytten är att du även då kommer att kunna ta dig enkelt till kontoret med kollektivtrafik.Så ansöker du
Låter det här som något för dig ser vi gärna att du söker så snart som möjligt. För en komplett ansökan räcker det med att bifoga ditt CV och personliga brev. När du ansöker kommer du att få besvara ett antal frågor.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Magnus Lundin, Teknikchef Mobil: +46 (0)70 737 52 01, magnus.k.lundin@regionstockholm.se
samt rekryteringskonsult May Molin 072 0727081, may.molin@poolia.se
. Inom ramen för rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt att du utför tester.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7894002-2076368". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9984132