Samordnare Kommun och insamling till El-Kretsen!
2025-09-10
Vill du vara med och utveckla El-Kretsens samarbete med Sveriges kommuner - med särskilt fokus på insamlingen av elavfall och batterier.
OM TJÄNSTEN
El-Kretsen är Sveriges största producentansvarsorganisation för elutrustning och batterier med ett rikstäckande insamlings- och återvinningssystem. Företaget är ett icke-vinstdrivande servicebolag som bland annat hjälper producenter att uppfylla sitt producentansvar enligt svensk lagstiftning och EU Direktiv, genom att möjliggöra en hållbar och miljöriktig hantering av invånarnas elavfall och batterier. El-Kretsen samarbetar med kommuner, transportörer och återvinningsaktörer över hela landet och erbjuder tjänster för insamling, transport, återvinning och rapportering av farligt avfall. Du välkomnas till en familjär arbetsmiljö som präglas av kunskapsdelning och värdeskapande.
I rollen kommer du vara en nyckelperson i El-Kretsens verksamhet och ha ett helhetsansvar för kontakten med kommuner och andra aktörer i insamlingskedjan, såsom insamlingsentreprenörer och fastighetsägare. Du kommer fungera som en länk mellan El-Kretsen som producentansvarsorganisation och den operativa verkligheten i kommunerna. En annan viktig del i rollen är såväl strategisk planering som praktisk genomförande. Målet är att säkerställa ett effektivt, hållbart och välfungerande insamlingssystem.
Vi ser fram emot din ansökan som innehåller ett CV och ett personligt brev. Om du blir aktuell för rollen kommer det att krävas ett utdrag ur belastningsregistret.
Du erbjuds
• Variationsrika och utvecklande arbetsuppgifter.
• Vara med och bygga upp rollen, då den inte finns i denna form idag.
• Självständigt arbete i nära samarbete med ett team av specialister.
• Bidra till att utbilda i Sverige om hållbarhet.
• Flexibelt hybridarbete.
• En familjär arbetsmiljö präglad av kunskapsdelning och värdeskapande.
• En dedikerad konsultchef på Academic Work.
Dina arbetsuppgifter
• Informera och rådgiva kommuner och andra aktörer kring El-Kretsens system och produkter.
• Etablera, utveckla, underhålla och följa upp relationer och behov med kommuner och andra aktörer i insamlingskedjan.
• Ansvarar för samverkan kring kommunernas insamling av elavfall och batterier.
• Samordna och genomföra fysiska platsbesök, workshops och evenemang.
• Säkerställa att kvaliteten i gemensamma lösningar motsvarar interna och externa krav, samt hantera avvikelser och problem som kan uppstå genom kontakt med kommunerna och insamlingsentrepenörerna.
• Följa upp kommunernas nöjdhet och säkerställa att deras behov och synpunkter omsätts i konkreta förbättringsåtgärder .
• Initiera och leda förbättringsarbete kopplat till insamlingssystem, platsdata och informationsflöden.
• Bidra med kunskap och insikter från kommunal nivå till El-Kretsens interna utvecklingsarbete.
• Ha löpande kontakt och besvara ärenden per telefon och mejl i ärendehanteringssystemet Super Office.
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare arbete hos, med eller gentemot kommuner, exempelvis i roll som kommunikatör, samordnare eller regional chef.
• Har erfarenhet av att utbilda, hålla presentationer, leda dialoger och bygga engagemang i möten .
• Har god förståelse för logistik och insamlingsstrukturer.
• Har flytande kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska.
• Har goda kunskaper i Microsoft Office.
• B-körkort och möjlighet att resa i tjänsten.
Det är meriterande om du har
• Har erfarenhet av arbete med kommunal avfallshantering och återvinningsprocesser, gärna med koppling till elektronik och batterier.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper
• Relationsskapande och trygg i externa kontakter.
• Kvalitetsmedveten och strukturerad med sinne för helhetsperspektiv.
• Strategisk i tanken men operativ i genomförandet - du tar ansvar hela vägen.
• Kommunikativ, självgående och van att arbeta med flera intressenter samtidigt.
• Förmåga att balansera affärsmässighet med förståelse för kommunal verklighet och myndighetskrav.
• Drivs av att bidra till en mer cirkulär ekonomi och samhällsnyttig utveckling.
• Administration, struktur och dokumentation.
