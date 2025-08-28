Samordnare inom Science and Technology med USA och Kanada
2025-08-28
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Vi stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till beredskap och motståndskraft. Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den 1 januari byter vi namn till Myndigheten för civilt försvar.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som samordnare av det bilaterala samarbetet kring forskning, utveckling och innovation med inriktning mot dual-use teknik inom civil säkerhet ansvarar du för att informera om avtalets möjligheter mot amerikanska och svenska myndigheter, organisationer och företag.
Du kommer vara placerad vid svenska ambassaden i Washington och ska där främja etableringen av kontakter och uthålliga nätverk till gagn för avtalet och svenska intressen i utvecklingen av det civila försvaret, som en del av totalförsvaret.
Som samordnare ska du bidra till att svenska myndighetskontakter som tas med USA och Kanada inom området är samordnade och förberedda och att stöd ges avseende etablering av konkreta samarbeten inom forskning, utveckling och innovation. Du fungerar även som stöd till amerikanska och kanadensiska motparter kring kontakter med Sverige. Du arbetar integrerat med den transatlantiska samordningen inom MSB och stödjer inför, under och i uppföljningen av olika typer av möten och besök, inklusive på hög nivå. I uppgiften ingår även att vid behov stödja Regeringskansliet samt att bidra i andra delar av ambassadens uppgifter, där besöksplanering är en central del. Administrativa uppgifter är en del av uppdraget.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har högre akademisk utbildning inom statsvetenskap, krishantering eller annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant. Du ser detta som ett nästa steg i din utveckling. För att lyckas i uppdraget behöver du trivas med att ha en stor spännvidd i arbetsuppgifterna, omfattande alltifrån analys till administrativa göromål.
Du har även:
- god kunskap kring internationellt arbete, EU, Nato, transatlantisk säkerhets- och försvarspolitik, civilt försvar och krisberedskap
- erfarenhet av internationell samordning
- kunskap inom teknik-, forsknings- och innovationsområden med bäring på uppdraget
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som på engelska
- vana att jobba med policynära kommunikationsarbete
- erfarenhet av arbete från myndighet inom svenskt totalförsvar
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet från arbete i Regeringskansliet och/eller andra internationella organisationer med bäring på uppdraget
- språkkunskaper, utöver svenska och engelska
- erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete, inklusive informationshantering, inom statlig förvaltning
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Om anställningen
Vi erbjuder dig ett vikariat upp till två år, med placering vid svenska ambassaden i Washington.
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.Publiceringsdatum2025-08-28Om företaget
Avdelningen för internationella relationer, forskning och innovation har ett myndighetsövergripande uppdrag att samordna, bistå med inriktning och stöd till GD/myndighetsledning samt till övriga avdelningar i EU-, Nato och internationella frågor, samt även att säkerställa kunskapsutveckling genom forskning och innovation. Avdelningen består av två enheter, en för internationella relationer och en för forskning och innovation.
MSB ansvarar, på uppdrag av regeringen, för förvaltningen och utvecklingen av det bilaterala avtalet med USA (Department of Homeland Security) inom Science and Technology. Myndigheten ansvarar också för förvaltningen och utvecklingen av en bilateral överenskommelse med FEMA (Federal Emergency Management Agency) och ett avtal med kanadensiska DRDC (Defence Research and Development Canada). Hanteringen av dessa avtal och överenskommelser ligger inom avdelningens ansvar, inklusive stödet till myndighetsledningen kopplat till uppdraget.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Sara Myrdal. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Josefin Berglund eller Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
