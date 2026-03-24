Samordnare inom funktionsstöd med inriktning på schemaprocess
Landskrona kommun / Administratörsjobb / Landskrona Visa alla administratörsjobb i Landskrona
2026-03-24
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona Omsorg AB är ett kommunalt bolag som erbjuder vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Bolaget kommer att driva all kommunal omsorgsverksamhet i Landskrona från och med 2025 och ägs av Landskrona stad.
Vi är 1 100 medarbetare som jobbar för att alla i kommunen ska kunna leva trygga och självständiga liv, även när de behöver hjälp. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet.
Vi är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många, många fler. Några är i början av karriären, andra har många års erfarenhet. Vi kommer från Landskrona, Skåne och hela världen. Tillsammans är vi Landskrona Omsorg.
Med mod, uthållighet och handlingskraft sätter vi en stabil grund för våra medarbetare, vi möter våra brukare med nyfikenhet och respekt. För alla som bor här idag. Och för alla som kommer bo här i framtiden. Välkommen!Publiceringsdatum2026-03-24Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en central roll där du bidrar till struktur, samordning och skapar kvalité för medarbetare och kunder?
Vi söker nu en administrativ samordnare inom Funktionsstöd med inriktning på schemaprocessen. Rollen är en nyckelfunktion med ett övergripande uppdrag att samordna och stödja arbetet inom schemaprocessen i verksamhetsområdet. Funktionsstöd omfattar LSS-verksamheter såsom grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet, boendestöd samt personlig assistans. Inom varje enhet finns en schemaläggare som ansvarar för schemaprocessen lokalt. I denna roll arbetar du övergripande för området och fungerar som stöd och samordnande funktion för schemaläggarna. Tjänsten är en kombinerad roll där du, utöver samordningsuppdraget, även arbetar operativt med schemaläggning och administrativa uppgifter inom personlig assistans. Du kommer att ingå i Funktionsstöds LSS-administration, som består av ett team av administrativa roller som arbetar med administrativt stöd till hela verksamhetsområdet Funktionsstöd.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
* Samordna och stödja arbetet inom schemaprocessen samt vara ett stöd för enhetsbaserade schemaläggare.
* Vara sammankallande för träffar och säkerställa att information och rutiner inom schemaprocessen förmedlas och förankras.
* Ansvara för introduktion av nya schemaläggare och bidra till kunskapsutbyte inom området.
* Bidra till struktur, samsyn och kvalitet i schemaprocessen.
* Som en del av uppdraget arbetar du även operativt inom personlig assistans med schemaläggning,tidrapportering och andra administrativa uppgifter.
Vårt erbjudande:
Vi erbjuder en central och varierad roll där du både stöttar och samordnar schemaprocessen inom Funktionsstöd och arbetar operativt med administrativa uppgifter inom personlig assistans. Du blir en del av ett engagerat administrativt team och får möjlighet att bidra till struktur, kvalitet och utveckling i en verksamhet som gör skillnad.Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för hållbara bemanningslösningar, du har ett öga för schemaplanering och du ser sambandet mellan schemaläggning, arbetsmiljö och kvalitet i verksamheten.
Som person är du prestigelös, lösningsorienterad och kommunikativ. Du har god samarbetsförmåga och lätt för att skapa förtroendefulla relationer i organisationen. Du har driv och engagemang i att utveckla schemaprocessen och kan anpassa arbetssätt efter verksamhetens behov. . Du arbetar strukturerat och analytiskt utifrån ett helhetsperspektiv för området och bidrar till gemensamma arbetssätt och kvalitet i schemaläggningsarbetet.
Krav för tjänsten:
* Gymnasial utbildning.
* Dokumenterad erfarenhet av arbete med schemaprocess och schemaplanering inom vård och omsorg.
* God förståelse för arbetstidslagstiftning och kollektivavtal kopplade till schemaläggning.
* God administrativ förmåga och vana att arbeta i digitala system.
Meriterande:
* Eftergymnasial utbildning inom administration, HR, bemanning eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms vara relevant.
* Erfarenhet av Time Care Planering eller andra schemaläggningssystem.
* Erfarenhet av schemaläggning inom LSS-verksamhet.
* Erfarenhet av samordnande uppdrag.
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
För tjänsten krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregistret, registret du ska beställa heter 'Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning'.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter, behöver du kontakta rekryterande chef för att få tillgång till urvalsfrågorna. Du skickar din ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har.
I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314317".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140) Arbetsplats
Landskrona stad, Landskrona Omsorg AB Kontakt
Enhetschef
Emma Ahlström emma.ahlstrom@landskrona.se
9817261