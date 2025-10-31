Samordnare inom demens till Region Norrbotten
2025-10-31
Vill du vara med och utveckla sjukvården för patienter med demenssjukdom? Då har vi jobbet för dig!
Vi sökerVi söker dig som är utbildad inom hälso- och sjukvård, legitimerad sjuksköterska eller undersköterska med specialistutbildning inom vård av äldre. Meriterande om du har tidigare erfarenhet av kliniskt arbete med patientgrupper inom relevant område eller erfarenhet av tidigare arbete med förbättring och förändringsarbete.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, som person är du självgående och utvecklingsorienterad, tar ansvar och strukturerar själv ditt angreppssätt och driver processer vidare. Du har en helhetssyn över arbetet och tar hänsyn till det större perspektivet. Du har även en god samarbetsförmåga och ser nyttan av att samarbeta med andra.
Det här får du arbeta med Utarbeta demensstrategi och upprätta en regionövergripande handlingsplan.
Verka för god samverkan med regionens kommuner runt patienter med misstänkt eller diagnostiserad demenssjukdom och deras anhöriga.
Utarbeta och implementera regiongemensamma arbetssätt för demenssjukvård och stöd till anhöriga med utgångspunkt i befintliga kunskapsstöd t ex kunskapsstyrningens vårdförlopp.
Skapa samverkan mellan olika aktörer inom och utanför Region Norrbotten för att uppnå bättre förebyggande åtgärder, vård och omsorg av personer med misstänkt eller diagnostiserad demenssjukdom och bättre stöd till anhöriga.
Utbildning och andra kunskapshöjande insatser inom Region Norrbotten och vid behov till andra aktörer.
Skapa nätverk för medarbetare för att stimulera till samverkan och kunskapsutbyte.
Det här erbjuder vi dig
• Ett jobb där du får stora möjligheter att påverka sjukvården
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tidsbegränsad anställning under perioden 2026-03-01 till 2027-01-31. Arbetstiden är förlagd måndag till fredag, helgtjänstgöring kan ingå vid kliniskt arbete.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
