Samordnare Hemstöd24: Spindeln i nätet som får allt att fungera
AB Hemstöd24 Omsorg / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2025-10-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Hemstöd24 Omsorg i Stockholm
Samordnare - Hemstöd24: Spindeln i nätet som får allt att fungera
Vill du göra skillnad varje dag? Hos Hemstöd24 får du en ansvarsfull roll i ett mindre team där nära samarbete och kvalitet står i centrum. Vi söker dig som är självgående, lösningsorienterad och trygg i samordningsrollen.
I rollen ingår:
* Schemaläggning och bemanning i digitalt planeringssystem
* Personalsupport - daglig dialog med undersköterskor och vårdbiträden
* Aktiv kommunikation med kunder, anhöriga och myndigheter
* Operativt stöd till verksamhetschef
* Problemidentifiering, lösning och förbättringsarbete med fokus på helhet
Vi söker dig som:
* Har minst 2 års erfarenhet från liknande roll inom hemtjänst
* Är undersköterska eller har motsvarande kvalifikation
* Är van systemanvändare i Carefox, Paragå samt dokumentationsverktyg
* Kommunicerar flytande i svenska, både muntligt och skriftligt
* Har B-körkort och god datorvana
* Är initiativtagande, strukturerad och ser helheten
* Trivs i en miljö där förbättringsarbeten uppmuntras
Hos oss får du:
* En synlig roll med direkt påverkan i en personlig arbetsmiljö
* Kontorsplacering i Älvsjö med arbetstid 07:00-16:00 (vardagar)
* Nära samarbete med verksamhetschef och kollegor
* Möjlighet att påverka rutiner, arbetssätt och kvalitet
* Ett professionellt men varmt klimat där engagemang uppskattas
Övrig information:
* Omfattning: Heltid, provanställning 6 månader
* Placering: Älvsjö
* Arbetstider: Vardagar kl. 07.00-16.00
* Tillträde: Enligt överenskommelse - du som kan påbörja omgående prioriteras
* Lön: Ange ditt löneanspråk i ansökan
* Arbetsform: För att säkerställa en trygg och välfungerande verksamhet behöver huvudsamordnaren vara närvarande på plats. Tjänsten är därför inte anpassad för distansarbete.
Utöver utbildning och erfarenhet är det din personliga lämplighet som fäller avgörande för anställning.
Så här söker du:
Skicka CV och personligt brev till info@hemstod24.se
I det personliga brevet vill vi gärna att du berättar varför du ser dig själv som vår framtida samordnare på Hemstöd24 Omsorg.
Sista dag att ansöka är 31 okt 2025 (urval sker löpande)
Redo att ta nästa steg? Välkommen att bli en del av Hemstöd24 - där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Alla erbjudande om rekryterings-och annonseringshjälp undanbes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@hemstod24.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lösningsorienterat samordnare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Hemstöd24 Omsorg
(org.nr 556927-9861), http://www.hemstod24.se
Solberga Ängsväg 3 (visa karta
)
125 44 ÄLVSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9534354