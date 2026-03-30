Samordnare forskningsstöd, Forskning, Utbildning och Innovation, Falun
2026-03-30
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du ha en nyckelroll i arbetet med att möjliggöra forskning som gör verklig samhällsnytta? Region Dalarna söker nu en samordnare forskningsstöd till enheten för forskning, utbildning och innovation (FoUI). Rollen är central för att underlätta forskningsverksamheten och samtidigt säkerställa att utlämnande och hantering av data för forskning sker rättssäkert, effektivt och med hög kvalitet.
Inom Region Dalarna bedrivs forskning, utbildning och innovation i nära samverkan med akademi, hälso- och sjukvård, företag och andra samhällsaktörer. FoUI ger samlat stöd till forskare och verksamheter och arbetar kontinuerligt med att utveckla regionens forskningsinfrastruktur för att möjliggöra högkvalitativ och relevant forskning. Du ingår i en mindre grupp som ger kvalificerat forskningsstöd med syfte att möjliggöra och underlätta för forskning i regionen och hela landet. Du arbetar nära regionens dataförsörjningsfunktion, som är under uppbyggnad. I rollen möter du många olika samarbetspartners och förväntas lyssna in behov, ge tydlig vägledning och bidra med pedagogiska och lösningsorienterade stödinsatser.
Vi erbjuder en varierad roll med stort ansvar och möjlighet att påverka hur Region Dalarna stödjer forskning och kliniska studier. Du blir en del av ett litet, men engagerat och kompetent team som arbetar nära både verksamheter och externa samarbetspartners. Vi erbjuder möjlighet till kompetensutveckling, deltagande i nationella nätverk och möjlighet till distansarbete.
Dina arbetsuppgifter
Som samordnare för forskningsstöd ansvarar du för att samordna och handlägga forskningsrelaterade ärenden med fokus på etik, datahantering och regelefterlevnad. Uppdraget innebär att du driver och utvecklar arbetssätt som skapar tydlighet, struktur och god service till forskare och verksamheter. Olika arbetsuppgifter kan komma att ingå beroende på sökandes kompetens och intresse.
Du bidrar aktivt till en hållbar administrativ forskningsstruktur, där tillgängliggörande av data och stöd till forskningsstudier blir dina fokusområden. Arbetet innebär bland annat att du självständigt koordinerar processen kring förfrågningar om utlämnande av data, ofta hälsodata, för forskningsändamål. Du tar fram underlag för sekretess- och menprövning, samordnar ärenden internt inom Region Dalarna och i samverkan med andra regioner och aktörer. Du ger även stöd vid ansökningar till etikprövningsmyndigheten och vid avtalsskrivande. Rollen kräver både ordningssinne och god förmåga att prioritera och driva ärenden framåt.
I rollen ingår bland annat att:
Samordna, handlägga och diarieföra forskningsrelaterade ärenden.
Genomföra juridiska, etiska samt sekretess- och integritetsbedömningar inför beslut och tillstånd, med särskilt fokus på utlämnande av data för forskningsändamål.
Ge rådgivning till forskare och verksamheter i frågor som rör dataskydd och datahantering.
Utveckla, förvalta och kommunicera riktlinjer, rutiner och arbetssätt kopplade till forskning och datahantering.
Medverka i utvecklings- och förbättringsarbete, regionalt och nationellt.
Planera och genomföra informations- och utbildningsinsatser.
Forskningen präglas av ökande komplexitet, större datamängder och nya regelverk, vilket innebär att rollen är både varierad och i ständig utveckling.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har relevant akademisk utbildning, alternativt arbetslivserfarenhet inom området
har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
Doktorsexamen, eller på annat sätt förvärvad kunskap och/eller erfarenhet av forskningsverksamhet
Kunskap om och erfarenhet av tillämpning av relevanta lagar och regelverk, exempelvis GDPR, OSL, PDL, Etikprövningslagen och ICH-GCP
Erfarenhet av handläggning eller samordning inom offentlig förvaltning
Erfarenhet av datahantering, informationssäkerhet eller arbete med hälsodata
Erfarenhet av process- eller verksamhetsutveckling och projektledning
Erfarenhet av arbete inom region, lärosäte eller annan myndighet
God analytisk och skriftlig förmåga, inklusive vana att ta fram beslutsunderlag eller styrdokument
Pedagogisk utbildning eller erfarenhet av pedagogiska insatser
För att trivas i rollen ser vi att du är strukturerad, noggrann och självgående, med förmåga att ta ansvar för hela processer. Samtidigt är du lyhörd för verksamheternas och forskarnas behov, har ett pedagogiskt förhållningssätt och en tydlig service- och lösningsorienterad ådra. Du har gott omdöme, hög integritet och trivs med komplicerade frågeställningar där juridik, etik och forskningsnytta behöver vägas samman.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RSF:2026:027".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Ulrika Pellas
