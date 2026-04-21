Samordnare för vikariat till Kungsgatan LSS servicebostad sökes!
Om Unika Främja Kungsgatan
Kungsgatan är en servicebostad där självständighet står i fokus. Här får den enskilde möjlighet att skapa egna rutiner och påverka sin vardag utifrån behov och intressen.
Medarbetarna finns tillgängliga för att ge stöd i vardagliga sysslor som väckning, måltider, städning, tvätt och matlagning. Stödet utformas tillsammans med den enskilde, med respekt för självbestämmande och delaktighet.
Många av de boende väljer att äta frukost och middag i den gemensamma matbasen, där de också kan vara delaktiga i planering av måltider. I den gemensamma ytan finns möjlighet att umgås, spela spel, titta på tv eller ta det lugnt tillsammans med andra.
Om rollen som Samordnare
I rollen som samordnare arbetar du främst med att ge stöd och service utifrån de boendes önskemål och med att ge den enskilde en meningsfull vardag, utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Du arbetar även med administrativa arbetsuppgifter såsom schemaläggning, bemanning, kvalitetsförbättringar, riskbedömningar och dokumentation.
Du har ett nära samarbete med verksamhetschefen och en nära kontakt med medarbetargruppen. Din roll blir central i att stödja den dagliga driften av verksamheten. Du ger stöd och service både i hemmet och i fritidsaktiviteter samt utvecklar det pedagogiska stödet utifrån den enskildes behov.
Tjänstgöringsgraden är 80-100% och arbetstiden kommer vara förlagd på vardagar. Eftersom rollen som samordnare är kombinerad kommer du att arbeta 50% som boendestödjare och 50% som samordnare.Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Som samordnare kommer du att ha ansvar för:
Bemanning
Kvalitetsarbete
Metodarbete
Planering
Som boendestödjare kommer du att arbeta med:
Att ge stöd och hjälp i det dagliga livet för våra brukare
Sedvanliga arbetsuppgifter som ingår i boendestöd
Vem är det vi söker?
Du har helst erfarenhet från LSS men annars har du kunskap om pedagogiskt förhållningssätt och hur man bemöter individer med olika funktionsvariationer. Du är lyhörd och kommunikativ och du förstår att detta blir viktiga verktyg för ett gott och tydligt bemötande gentemot såväl boende som närstående. Som kollega bidrar du aktivt till ett positivt och framåtsträvande arbetsklimat. Du ser naturligt möjligheter istället för hinder och har en mycket god förmåga att anpassa dig efter nya situationer. Du kan arbeta både självständigt och i team med dina kollegor.
KvalifikationerKrav
Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Tidigare erfarenhet inom arbetsledande uppdrag och en naturlig fallenhet att leda och driva utvecklingsfrågor.
Erfarenhet samt kunskap om målgruppen LSS vuxna personkrets 1.
Eftergymnasial utbildning, t.ex stödpedagog, socialpedagog, högskoleutbildning inom pedagogik eller social arbete.
Meriterande om du därtill har
Erfarenhet och kompetens inom tydliggörande pedagogik, AKK och lågaffektivt bemötande.
Erfarenhet av att arbeta med individer med komplex psykosocial beteendeproblematik.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Vikariat fram till 31/Augusti, med stor möjlighet till förläggning. Tjänstgöringsgrad: 80%-100% Arbetstid: 08.00-17.00 Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda inom kort. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 2026-05-31 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi använder oss av slumpmässiga alkohol och drogtester för våra anställda.
Om Attendo/Unika
Unika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
David Quirogadavid.quiroga@unika.se
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
https://unikalss.teamtailor.com
Kungsgatan 16
)
753 32 UPPSALA
