Samordnare för Vetenskaplig publicering vid KTH Biblioteket
2025-10-03
Vill du arbeta med vetenskaplig publicering på norra Europas ledande tekniska universitet? KTH Biblioteket söker nu en samordnare för arbetsgruppen Vetenskaplig publicering.Publiceringsdatum2025-10-03Om företaget
På KTH Biblioteket finns ca 50 medarbetare som arbetar med att stödja KTH:s studenter och forskare. KTH Bibliotekets vision är att vara en självklar samarbetspart på KTH för lärande, utforskande och skapande av ny kunskap. Vi sitter på vackra KTH Campus Vallahallavägen.
Arbetsgruppen Vetenskaplig publicering ansvarar för KTH:s publikationsdatabas samt stöd och kommunikation mot KTH:s forskare i frågor kring publicering och öppen tillgång.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att leda och utveckla bibliotekets arbete med vetenskaplig publicering tillsammans med arbetsgruppen. Du kommer också delta i det dagliga arbetet.
Du har ett helhetsansvar för verksamheten i arbetsgruppen, leder och fördelar arbetet och har aktiv kontakt med närmaste chef, biblioteksledning och andra delar av biblioteket. Du bygger och upprätthåller relationer med aktörer på KTH och externt inom sektorn. Du agerar aktivt i den strategiska diskussionen om vetenskaplig publicering och öppen vetenskap på KTH och håller dig à jour inom dessa områden.
Vi söker dig som har erfarenhet inom områdena vetenskaplig publicering, publikationsdatabaser och öppen tillgång. Som person har du förmåga att leda och prioritera samt att få en grupp att fungera väl tillsammans. Du har en helhetssyn som ger känsla för den egna arbetsgruppens roll i KTH:s komplexa verksamhet kring forskning och publicering. Du kan knyta och upprätthålla kontakter med olika aktörer på lärosätet och har en god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- En kreativ, internationell och dynamisk miljö
- En statlig anställning med goda arbetsvillkor
- Balans mellan jobb och fritid
Kvalifikationer
- Högskoleexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer relevant för anställningen.
- Minst två års aktuell arbetslivserfarenhet inom forskningsstödjande verksamhet eller liknande.
- Aktuell och gedigen kunskap om vetenskaplig publicering och öppen vetenskap.
- Aktuell erfarenhet av att ha arbetat med publikationsdatabaser eller liknande.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, då detta krävs regelbundet i det dagliga arbetet.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har:
- Specialistkunskaper inom vetenskaplig publicering, publikationsdatabaser och öppen tillgång.
- Ledarskapsförmåga
- Samarbetsförmåga
- Relationsskapande förmåga
- Förmåga till helhetssyn
Meriterande
- Utbildning inom ledarskap eller projektledning.
- Aktuell arbetslivserfarenhet av att leda grupper, till exempel i rollen som samordnare, projektledare eller annan arbetsledande roll.
- Aktuell arbetslivserfarenhet av utvecklings- eller förändringsarbete.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga representanter
Fackliga representanter
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
Tester/arbetsprover kan komma att tillämpas i denna rekryteringsprocess.
i samband med rekrytering.
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-2779". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
Lars Nordesjö lnorde@kth.se Jobbnummer
9538365