Samordnare för verksamhetsförlagd utbildning, Huddinge kommun
2026-02-05
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Vill du vara med och bidra till utvecklingen av morgondagens pedagoger?
Huddinge kommun söker en engagerad och strukturerad VFU-samordnare som vill bidra till att våra för-, grund- och gymnasieskolor samt vår vuxenutbildning erbjuder duktiga handledare till lärarstudenterna. Uppdraget som samordnare för VFU innebär samarbete internt med alla skolformer i Huddinge kommun och externt med alla lärosäten runt Storstockholm.
I rollen som VFU-samordnare ingår även uppdrag kopplat till utvecklingsfrågor exempelvis genom att bidra till samordningen av det nationella ULF samarbetet (Utbildning Lärande Forskning) i samverkan med flera av Storstockholms lärosäten.
Vi arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare för framtidens lärare och du blir en central del av detta arbete.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
• Vara kommunens kontaktlänk gentemot högskolor och universitet i Stockholm
• Planera, samordna och fördela VFU-platser inom samtliga skolformer
• Stödja, utbilda och ge service till handledare
• Stötta och serva skolorna och dess skolledare
• Samordna studiebesök och introduktioner för nya lärarstudenter
• Utveckla rutiner och processer kopplade till VFU
• Följa upp och kvalitetssäkra studenternas VFU-placeringar
• Aktivt medverka i det nationella ULF samarbetet
• Ansvara för hantering av VFU-ersättningar, inklusive fakturering, intern fördelning och uppföljning av ersättningar mellan lärosäten och kommunen
• Administrera och ansvara för en sommarhögskola tillsammans med Södertörns högskola
• Delta i kommunens strategiska arbete med kompetensförsörjning (ex arbetsintegrerad praktik och utbildningar)
Vi söker dig som har:
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Mycket god förmåga att skapa goda relationer
• Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och långsiktigt
• Lärarexamen
• Handledarutbildning för VFU
• Erfarenhet av att arbeta med utbildningsfrågor i kommunalverksamhet
• God administrativ och digital kompetens
Vi ser det som meriterande om du har:
• Utbildning inom administration och ekonomi
• Egen erfarenhet av att handleda
Vi erbjuder dig
• Ett meningsfullt, utvecklande och roligt uppdrag där du bidrar till framtidens lärarförsörjning
• En arbetsplats med engagerade, hjälpsamma kollegor
• En plats i ett positivt gäng med öppet klimat
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Cecilia Wessfeldt, Stabschef: cecilia.wessfeldt@huddinge.se
