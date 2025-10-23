Samordnare för Skolfam- ett samarbete mellan Socialtjänst och skola
2025-10-23
Nu har vi en unik roll för dig som vill du vara med och göra skillnad kring arbetet med de familjehemsplacerade barnens skolgång. Vi söker nu en person till tjänsten som samordnare för Skolfam.
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för våra invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället. Vi har genomgått en spännande organisationsförändring med fokus på att skapa en mer tillgänglig socialtjänst utifrån tre huvudområden: myndighet, insatser och service samt boende. Vi har höga ambitioner. Men för att lyckas behöver vi dig.
SkolFam är en skolsatsning inom familjehemsvården. Det är en forskarstödd arbetsmodell utvecklad inom Helsingborgs stad för att ge familjehemsplacerade barn en rättvis chans att lyckas i skolan. SkolFam startade i projektform 2005, i samverkan mellan Helsingborgs Socialförvaltning och Skol- och fritidsförvaltning. Arbetsmodellen är idag en del av den ordinarie familjehemsverksamheten i Helsingborg.
Du kommer att ha nära samarbete med skolfamteamet och andra medarbetare inom förvaltningen samt enhetschef på familjehemsenheten och andra förvaltningar i staden.
Arbetsuppgifter
• Du ska bidra med din kompetens inom familjehemsfrågor
• Fördela familjehemsplacerade barn till teamen
• Bevaka att barnens behov blir tillgodosedda
• Fånga upp utvecklingsfrågor och föra dem vidare
• Vara länken mellan socialtjänsten och styrgruppen
• Följa upp och säkerställa processen på gruppnivå
• På uppdrag ta fram arbetsmaterial och dokument
• Samordna möten för ledningsgruppen och styrgruppen
• Skicka kallelser, ta fram dagordningar och skriva mötesanteckningar
• Tjänsten kommer även innehåller ytterligare en del administrativa arbetsuppgifter
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för den här tjänsten vill vi att du har:
Samhällsorienterad eller beteendevetenskaplig utbildning inom t.ex. socialt arbete, statsvetenskap eller likvärdig högskoleutbildning.
Erfarenhet och god kunskap om arbete inom kommunal eller regional verksamhet kopplat till skolfrågor och eller familjehemsfrågor.
Erfarenhet av att leda och driva projekt och processer samt erfarenhet av samordning och förändringsarbete.
Förmåga att planera och leda möten samt att dokumentera och kommunicera beslut och åtgärder.
Förmåga att informera och leda grupper.
Intresse av att omvärldsbevaka samt söka efter och använda, bästa tillgängliga kunskap och vetenskaplig information.
Att du har körkort och kör bil.
Personliga kvalifikationer:
• Samarbetsförmåga och vilja att arbeta prestigelöst i grupp
• Förmåga att arbeta med en tydlig struktur och kommunikation
• Förmåga att utvärdera dina egna insatser samt att utveckla nya mål
• Skicklighet och lätthet i att uttrycka dig i tal och skrift
• Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Övrig information
Fackliga företrädare
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
