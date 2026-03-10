Samordnare för Skola- Socialtjänst- Polis och Fritid Bodens Kommun
2026-03-10
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Välkommen till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun! Vi har ett samlat ansvar för integrations-, arbetsmarknads-, utbildnings- och sysselsättningsfrågor som berör vår kommuns invånare. Förvaltningen ansvarar även för Kulturskolan och kostförsörjningen samt fullgör uppgifter för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.
Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.
Vi i Bodens kommun är fantastiska på samverkan, och i rollen som samordnare för SSPF kommer du vara en av grundskolans krafter i samarbetet med Socialtjänst, Polis och Fritid. SSPF är en samordnad insats för att förhindra och att förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet, rekryteras till kriminella gäng och/eller inleder missbruk. Målet är att de unga eller äldre ungdomarna ska ha en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger. Samarbetet i SSPF är påbörjat under förra läsåret och löper hela 2026 till en början. Ett väldigt viktigt arbete!
Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter i rollen som samordnare för Skola- Socialtjänst- Polis och Fritid i Bodens Kommun blir bland annat att:
• Koordinera insatser mellan skolpersonal, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet.
• Genomföra och delta i möten och arbetsgrupper för att utveckla gemensamma strategier.
• Stödja och vägleda elever och deras familjer i frågor som rör trygghet och välmående.
• Arbeta preventivt för att motverka utanförskap genom att bland annat skapa en meningsfull fritid.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har ;
• Eftergymnasial utbildning inom pedagogik, socialt arbete eller liknande.
• Erfarenhet av arbete inom skola, socialtjänst eller fritidsverksamhet.
• God förmåga att skapa och vårda relationer med olika aktörer.
• Tydlig kommunikativ förmåga i tal och skrift.
• Engagemang för barns och ungas rättigheter och välbefinnande.
Om du är intresserad av att veta mer om våra möjligheter och vad vi har att erbjuda är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att få välkomna dig som en ny värdefull medarbetare och arbetskamrat på hos oss. Välkommen till vårt team!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden så välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
