Samordnare för särskilda insatser med fokus kriminalitet
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Botkyrka Visa alla socialsekreterarjobb i Botkyrka
2025-10-30
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun, Socialförvaltningen i Botkyrka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Utredning barn och unga 4 söker en SIG-samordnare.
Det är ett uppdrag där du samordnar och driver arbetet kring Sociala insatsgruppen (SIG). En samverkansmodell riktad till barn och unga 12-18 år som är involverade i, eller riskerar att involveras i kriminalitet.
Som SIG-samordnare leder och koordinerar du arbetet kring barnet på uppdrag av socialsekreterare. Det innebär att du planerar, kallar till och leder SIG-möten med barnet/ungdomen, skola, polis och andra aktörer utifrån behov. Du följer upp åtgärder och säkerställer att alla parter arbetar mot samma mål. I ett nära kontaktmannaskap träffar du barnet i deras sociala miljö, har regelbundna samtal med barnet och följer upp insatser och utveckling. Syftet är att skapa motivation och förutsättningar för en varaktiv livsstilsförändring. Arbetet omfattar både praktisk samordning och uppföljning av insatser samt strategiskt arbete för att utveckla rutiner och arbetssätt inom SIG.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Samlar in information i nytt uppdrag, t ex från polis men främst med soc.sekr
- samtala med barnet kring deras kriminalitet
- identifiera riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer
- samordna individuellt anpassade insatser
- stödja barnet i att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter och bidra till en fungerande skolsituation
- förvalta och vidareutveckla socialförvaltningens arbete inom Sociala insatsgruppen (SIG) med fokus på att anpassa arbetssättet till omställningen av den nya socialtjänstlagen.
Barn och unga som är aktuella för insatsen (SIG) är inte sällan involverade i kriminella nätverk som har stor påverkan på lokalsamhället. Vårt mål är att bidra till att få dem att lämna dessa miljöer och du håller dig på grund av ditt intresse uppdaterad i ämnet.
Tjänsten utgår från Tumba men du behöver vara flexibel i var dina arbetsdagar kan börja. Arbetet kan innebära resor inom hela Sverige, då du behöver kunna möta upp ungdomen där hen är.
Vi erbjuder dig
Utredning barn och unga 4 är en av fyra enheter som ansvarar för att utreda behov av skydd och stöd för barn och unga i åldrarna 0-18 år. Gruppen består av SIG-samordnare, socialsekreterare, barnskyddsteam med särskild kompetens inom Signs of Safety samt administrativt stöd. Vi arbetar nära varandra med kunskapsdelning, gemensamt ansvar och fokus på hög rättssäkerhet. Arbetsledningen är närvarande och tillgänglig genom tre operativa arbetsledare och en enhetschef, vilket skapar trygghet och förutsägbarhet i det dagliga arbetet. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö som präglas av respekt, samarbete och arbetsglädje.
Som medarbetare hos oss får du en introduktion för att skapa trygghet i din roll. Du erbjuds extern handledning i mindre grupp varje månad och har tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling inom ramen för ditt uppdrag. Via vår egen öppenvård får du även regelbunden utbildning inom nätverksarbete, ett område där Botkyrka ligger i framkant. Det finns också möjlighet till distansarbete när det fungerar utifrån verksamhetens behov.
Du som söker till oss
Du har arbetslivserfarenhet inom socialt arbete med barn och unga som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, kriminalitet. Du är utbildad socionom, alternativt socialpedagog med erfarenhet av uppdraget och målgruppen unga i risk för kriminalitet.
Övriga krav:
- Erfarenhet av arbete som SIG-samordnare
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att leda nätverksmöten som SIG eller SIP.
- Erfarenhet av nära samverkan med funktioner inom socialtjänst, polismyndighet, kriminalvård och skola.
- Genomförd utbildning av kriminalitet som livsstil.
- Genomförd utbildning och erfarenhet av MI, RBM, BBIC och SOFS.
- Kunskap om lagstiftning inom offentlighets- och sekretesslagen samt brottsbalken.
För att lyckas i rollen som SIG-samordnare behöver du ha förmågan att skapa struktur och driva arbetet framåt även i komplexa situationer. Du planerar och samordnar insatser på ett tydligt och systematiskt sätt och ser till att alla aktörer arbetar mot gemensamma mål. Rollen ställer höga krav på samarbetsförmåga, där du genom tillit och tydlig kommunikation för samman familj, skola, polis och region i ett gemensamt arbete för barnets bästa. Det är en fördel om du talar flera språk obehindrat, då det bidrar till ett inkluderande och tillgängligt bemötande i Botkyrka. Med ett relationsskapande och empatiskt förhållningssätt motiverar du till förändring och stärker barnets tilltro till sin egen förmåga. I mötet med både barnet och nätverket är du lösningsorienterad och ser möjligheter där andra ser hinder. Genom din struktur, ditt engagemang och din samarbetsförmåga bidrar du till att skapa varaktiga förändringar för barnet.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN/2025:00370". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Eva Mowitz eva.mowitz@botkyrka.se Jobbnummer
9581593