Samordnare för platsaktivering och kultur i Hässelby-Vällingby
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm
2026-02-10
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Vi är cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Välkommen till oss
Enheten för Trygghet- och civilsamhällessamverkan arbetar med att stötta förvaltningens olika verksamheter.
Arbetet sker i nära samverkan med andra förvaltningar inom Stockholms stad, andra myndigheter, civilsamhället samt lokala näringsidkare arbeta med målet att invånare, besökare och verksamma i stadsdelsområdet ska få de bästa förutsättningarna för att bo, besöka och verka i ett tryggt och attraktivt Hässelby-Vällingby.
Vi erbjuder
Du får möjlighet att arbeta hos en attraktiv arbetsgivare där du samarbetar med människor från många olika professioner.
Du kommer att ingå i enheten Trygghet- och civilsamhällessamverkan inom avdelningen för Verksamhetsstöd och stadsmiljö. Vi är en välfungerande och stabil arbetsgrupp som arbetar inom flera olika områden. På enheten arbetar en trygghetssamordnare, säkerhetsstrateg, föreningssamordnare, säkerhetssamordnare, kultursekreterare, integrationssamordare, samordnare mot välfärdsbrottslighet samt en samordnare som ser till att verksamheter kan ta emot Stockholmsjobbare på bästa sätt.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling och flextidsavtal för att du ska trivas och kunna balansera arbete och fritid på bästa sätt. Läs mer på
Förmåner för medarbetare - Stockholms stad
Din roll
Rollen är en förvaltningsövergripande tjänst innebär både ett strategiskt och operativt ansvar. Platsaktivering ska riktas mot olika prioriterade målgrupper på olika platser inom stadsdelsområdet. Syftet med platsaktivering är att öka tryggheten och trivseln på platsen.
Ditt uppdrag handlar till stor del av att vara navet i arbetet. Platsaktiveringar ska göras i samverkan med verksamheter inom förvaltningen, men även med andra förvaltningar, lokalpolisen, Räddningstjänst, näringsidkare och civilsamhällesaktörer.
En annan del i rollen är att vara förvaltningens kultursekreterare, vilket innebär att samordna och främja olika kulturella aktiviteter. Du kommer vara länken mellan kulturutövare och de kommunala verksamheterna. Kulturaktiviteter kommer att genomföras både kopplat till platsaktivering och till verksamheternas olika behov.
I tjänsten som samordnare för platsaktivering och kultur ingår arbetsuppgifterna att:
Planerar och samordnar förvaltningsövergripande platsaktiveringar utifrån det behov som finns.
Ansvarar för att platsaktiveringar erbjuds till olika målgrupper, framförallt de som är underrepresenterade i de ordinarie verksamheterna.
Vara ett stöd till verksamheterna när det gäller kulturevenemang och aktiviteter.
Delta i intern och extern samverkan.
Ansvara för om- och invärldsbevakning inom området.
Hantera remisser och skriva tjänsteutlåtanden som rör ansvarsområdet.
Din kompetens och erfarenhet
För att lyckas i rollen behöver du vara:
mål- och resultatorienterad
självgående
initiativtagande
Du ska känna dig trygg i att samarbeta och samverka med andra, samtidigt som du har förmågan att självständigt driva arbetet framåt. Du kan ta dig an en projektledarroll med lyhördhet och respekt för förvaltningens olika verksamheter. Du leder arbetet från idé till genomförande och utvärdering, tillsammans med olika aktörer.
Arbetet ställer höga krav kommunikativ förmåga med att vägleda verksamheter för ett ökat kulturengagemang.
Akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
Goda kunskaper inom kultur, platsaktivering och platssamverkan
God kommunikationsförmåga på svenska, både muntligt och skriftligt
Meriterande
Erfarenhet av brottsförebyggande eller trygghetsskapande arbete
Erfarenhet av rollen som projektledare eller samordnare
Erfarenhet av arbete i politisk styrd organisation
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Välkommen med din ansökan!
