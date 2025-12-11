Samordnare för omställning till ny socialtjänstlag
2025-12-11
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
Karlskrona kommun söker en strategisk och drivande samordnare som leder arbetet med att implementera den nya socialtjänstlagen där medborgaren står i fokus. Vi ska bli mer förebyggande, tillgängliga och kunskapsbaserade. Den nya socialtjänstlagen innebär stora förändringar för kommunens verksamheter. Vi söker dig som vill vara med och ta ett övergripande ansvar för att samordna införandet och säkerställa att styrning, ledning och verksamhetsutveckling sker i linje med lagens intentioner.
Som samordnare blir du en nyckelperson i kommunens förändringsarbete. Du arbetar nära kommunens ledningsgrupp och har ett brett samarbete med berörda förvaltningar och verksamheter. Din roll är att ta fram underlag, skapa struktur, driva processer och bidra till en gemensam riktning.
Tjänsten är på kommunledningsförvaltningen och vi ser fram emot att utveckla området tillsammans med dig.
• Säkerställa att styrning och ledning avseende socialtjänstlagen är väl förankrad i organisationen
• Fungera som stöd till ledningsgrupp och chefer i omställningsarbetet
• Utveckla och förändra arbetssätt och metoder
• Sprida kunskap samt planera och genomföra olika utbildningsinsatser
• Genomföra utredningsuppdrag
• Analysera, följa upp och utvärdera verksamhet
• Bevaka såväl forskning som förändringar i omvärldenKvalifikationer
• Akademisk examen inom relevant område, exempelvis socialt arbete, samhällsvetenskap, juridik eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av strategiskt arbete inom offentlig sektor med koppling till socialtjänst.
• Van att arbeta med styrning, ledning och implementering av förändringar
• Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska
Som person är du lösningsfokuserad och har lätt för att skapa förtroende. Du har en god kommunikativ och analytisk förmåga samt kan driva flera parallella uppdrag. För att lyckas i rollen krävs att du är självgående samt strukturerad med förmåga att planera och organisera ditt arbete mot deadlines. Uppdraget ställer krav på god samarbetsförmåga och erfarenhet att presentera information till olika målgrupper.
