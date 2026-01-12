Samordnare för läkare, verksamheten för utbildning, Region Västernorrland
2026-01-12
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Verksamheten för Utbildning är en regionövergripande verksamhet som servar hela hälso-och sjukvården med utbildningsstöd och kompetensutveckling. Verksamheten består av olika funktioner, vilka utgörs av AT/BT/ST för läkare, Studentemottagande/VFU, Medicinska biblioteket och regionens tre KTC (Kliniska träningscentrum) och är en del av hälso- och sjukvårdens område för Patientsäkerhet Utveckling och Forskning.
Vi söker nu en samordnare som kommer arbeta som rekryteringsstöd för läkarrekrytering och kompetensförsörjning av läkare regionövergripande. Du svarar till verksamhetschef och kommer arbeta med kompetensförsörjningsfrågor för läkare ute i vårdverksamheter över hela regionen. Tjänsten är en projektanställning på heltid till och med 2027-12-31, tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är enligt överenskommelse men på någon av orterna: Sundsvall, Härnösand, Sollefteå eller Örnsköldsvik.
Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara att stödja vårdens enhets- och verksamhetschefer i sitt kort- och långsiktiga rekryteringsarbete av läkare. Detta kommer innefatta att stötta chefer på plats i sina verksamheter och kommer därför innebära tjänsteresor internt i regionen.
Du kommer bland annat:
Träffa chefer och ledningsgrupper där du sätter upp strategier och årshjul för hur respektive verksamhets läkarrekrytering ska se ut
Serva och stötta i hela ARUBA processen, bland annat med intervjufrågor, rekryteringsunderlag, annonsering och bedömningar av ansökningar
Delta på mässor
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad personalvetare eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har arbetslivserfarenhet av rekrytering
Har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Strukturerad
Samarbetsförmåga
Initiativtagande
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
