Samordnare för kultur, näringsliv och civilsamhälle
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Vill du arbeta med samverkan och utveckling inom kultur, det lokala näringslivet och föreningslivet i Hägersten-Älvsjö? Nu söker vi en samordnare som vill utveckla och driva en samverkan med lokala nätverk.
Hos oss får du en nyckelroll i att leda arbetet framåt och skapa meningsfulla möten och upplevelser i stadsdelsområdet.
Välkommen till oss
Hägersten Älvsjö stadsdelsförvaltning ligger centralt vid Telefonplan med närhet till både buss och tunnelbana. Avdelningen för samhälle och service är en av sju avdelningar på förvaltningen. Vi ansvarar för miljö- och klimatarbete, innovation, samhällsplanering, kultur- civilsamhälle- och näringslivsfrågor, informationssäkerhet, dataskydd samt trygghets- och säkerhetsfrågor. Till avdelningen hör också enheterna stadsmiljö, medborgarservice, nämndkansli samt service och lokaler.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett självständigt, utvecklande och meningsfullt arbete i en verksamhet med starkt engagemang och god gemenskap. Vi har en arbetsplats med härlig stämning och hjälpsamma kollegor, där vi har roligt tillsammans i vardagen. Hos oss får du de bästa förutsättningarna för att trivas.
Vi erbjuder flexibel arbetstid för en god balans mellan arbete och privatliv och vi värnar om din hälsa genom generösa friskvårdsförmåner samt möjlighet till hemarbete när arbetsuppgifterna tillåter. Dessutom erbjuder vi ett förmånligt pris på Stockholm stads simhallar. Arbetstiden är 39,5 timmar per vecka.
Din roll
Som samordnare leder du förvaltningens arbete inom kultur-, civilsamhälles- och näringslivsfrågor med målet att bidra till ett levande och tryggt stadsdelsområde. Du arbetar för att göra förvaltningen tillgänglig för de som bor och verkar här.
Du samordnar förvaltningens uppdrag inom områdena i nära samarbete med både interna och externa samverkansparter. Du har löpande kontakt med föreningslivet, invånare och det lokala näringslivet. Du håller i föreningsdialoger, ansvarar för förvaltningens arbete med IOP (idéburet offentligt partnerskap) och har kontakt och dialog med de lokala företagen. Du är också delaktig i förvaltningens arbete med platssamverkan och platsaktivering, ofta i samverkan med exempelvis trygghetsstrateg och andra funktioner.
Tjänsten är varierad och kombinerar strategiskt arbete med praktiska och kreativa uppgifter. Du har stort mandat att själv utveckla rollen utifrån stadens styrdokument och de politiska uppdragen. Arbetet sker främst under kontorstid, men viss kvälls- och helgarbete förekommer i samband med exempelvis medborgardialoger, föreningsaktiviteter eller arrangemang som exempelvis Västertorpsmarknaden.
En hälsning från din blivande chef
Hej! Jag heter Linda Palo och det är jag som blir din chef. Jag tror på mina medarbetare och ger gärna stort eget ansvar. Jag finns alltid nära till hands när du vill bolla tankar eller idéer och jag säger gärna ja till dina förslag. Mitt mål som chef är att du ska ha de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb, må bra och trivas. Jag är stolt över vår fina gemenskap, vår värme och närheten till skratt i vardagen. Välkommen till en arbetsplats där vi tar både hållbarhet och arbetsglädje på allvar!
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
akademisk utbildning inom kultur, konst eller annan utbildning vi bedömer som likvärdig
några års aktuell arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom området,
erfarenhet av att samverka med andra i projekt eller på annat sätt, inom områdena kultur, näringsliv, civilsamhälle
god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att
arbeta inom i en politiskt styrd organisation och god förståelse för de arbetssätt och rutiner som det innebär
skriva tjänsteutlåtanden.
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som gärna tar egna initiativ, kommer med idéer och har förmåga att driva ditt arbete framåt på ett självständigt sätt. Du är både strukturerad och kreativ, och trivs med att växla mellan strategiskt och praktiskt arbete. Du har lätt för att skapa och behålla goda relationer och har en god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du har ett brett kulturintresse och en nyfikenhet på att utveckla stadsdelens kulturliv.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid ovanstående kompetenser, personlig lämplighet och engagemang för tjänsten.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Din ansökan
Vi rekryterar utifrån CV och utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Istället kommer du att få svara på ett antal frågor i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.Publiceringsdatum2025-09-17Övrig information
Tester kommer att tillämpas under rekryteringsprocessen.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5255". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning Kontakt
Linda Gustavsson, rekryteringskonsult 08-50811740 Jobbnummer
9514296