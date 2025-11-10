Samordnare för hälsofrämjande skolprogrammet Youth Aware of Mental health
2025-11-10
Sammanfattning
I Stockholms län genomförs YAM - en hälsofrämjande och preventiv metod som syftar till att förbättra den psykiska hälsan och förebygga självmordshandlingar bland skolelever på högstadiet.
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Region Stockholm söker nu en medarbetare med samordnande roll för arbete med konsultation och kommunikation med samarbetspartners i implementeringen av YAM. Denna position spelar en viktig roll i NASP's arbete med att utveckla och fördjupa relationer med institutioner och organisationer som har intresse av YAM, vilket ofta är kommunala förvaltningar eller stadsdelsförvaltningar, men även andra aktörer med verksamhet kopplat till psykisk hälsa riktat mot unga/skolan.
Den ideala kandidaten har erfarenhet av samordning och kommunikation från en liknande organisation och ett stort intresse för arbetet med psykisk hälsa bland unga. Du kommer att ingå i ett litet team av medarbetare med bakgrund inom pedagogik, kommunikation och folkhälsoarbete.
Om NASP och YAM
Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) är Region Stockholm och statens expertorgan för suicidprevention. Verksamheten vid NASP kan delas in i fyra huvudområden: forskning och metodutveckling, analys och uppföljning av epidemiologiska data, information och utbildning.
YAM är ett evidensbaserat hälsofrämjande och självmordsförebyggande skolprogram för ungdomar i åldrarna 13 till 17. I YAM diskuterar och rollspelar ungdomarna kring ämnen de själva väljer, relaterade till psykisk hälsa. I YAM ses ungdomarna som experter på sin egen psykiska hälsa.
Läs mer om programmet här:https://www.chis.regionstockholm.se/nasp/utbildning/youth-aware-mental-health/www.y-a-m.orgPubliceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
• Researcha och förstå relevanta målgrupper för YAM.
• Skapa innehåll och material samt presentera YAM för nya intressenter.
• Genomföra uppsökande kommunikation mot målgrupper för YAM-implementering.
• Utbilda och informera intressenter om programmet, inklusive att skapa material för detta.
• Genomföra presentationer om YAM på möten, seminarier, konferenser, etc - på både svenska och engelska.
• Hjälpa kommuner/andra organisationer att sätta upp en struktur för en stabil och hållbar implementering.
• Kontinuerlig uppföljning, insamling av data och support av YAM-implementering, se till att manualer och procedurer följs av organisationen som implementerar programmet.
• Stötta kommuner/organisationer i metodrelaterade frågor kopplat till YAM.
• Hantera administrativa frågor och förhandlingar (förklara överenskommelse, resurser som behövs, kostnader, osv).
• Hantera kommun/organisationsspecifika projekt kopplade till YAM (anordnande av kurser och workshops, handledningar etc.) enligt tidplaner och riktlinjer.
Färdigheter och kvalifikationer
• Högskoleutbildning inom relevant område, till exempel inom folkhälsovetenskap eller samhällsvetenskap.
• Erfarenhet av folkhälso- eller ungdomsarbete.
• Erfarenhet av arbete i, eller riktat mot, offentliga organisationer så som regioner eller kommuner.
• Utmärkt kommunikativ förmåga och mycket stor social kompetens.
• Utmärkt förmåga att formulera budskap i text, både på svenska och engelska.
• Utmärkt förmåga att kommunicera på svenska och engelska.
• Bekväm med en omväxlande arbetsmiljö, att sätta individuella deadlines, prioritera arbetsuppgifter och ta mycket eget ansvar.
• Bekväm med att hålla presentationer och föredrag.
• Har ett intresse av psykisk hälsa och att arbeta hälsofrämjande med unga.
• Goda kunskaper i Microsoft Office-applikationer och digitala designverktyg.
Förutsättningar och kontrakt
• Ett års vikariat.
• 100% position
• Möjlighet till hybridarbete dvs arbete hemifrån.
Intresserade ska skicka:
• CV.
• Personligt brev.
Sista ansökningsdag är 3e december, men vi uppmanar sökande att skicka in så snart som möjligt.
Utvalda kandidater kommer att kallas till en intervju under vecka 50-51. Startdatum för jobbet är 16e februari.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
