Samordnare för civil beredskap till Individ och arbetsmarknadsförvaltningen
Sundsvalls kommun, Individ och arbetsmarknadsförv / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2026-04-23
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvalls kommun, Individ och arbetsmarknadsförv i Sundsvall
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen innefattar verksamheter som ansvarar för Individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsåtgärder, integration och vuxenutbildning. Förvaltningen bildades 2020 och består av ca 700 medarbetare. Målet för förvaltningen är att erbjuda stödinsatser till barn, unga och vuxna för att nå en god livsföring, självständighet och egen försörjning. Förvaltningen ansvarar även för att erbjuda vuxenutbildning i syfte att fler ska komma ut i anställning och egen försörjning. Stora delar av förvaltningens verksamheter bedöms vara samhällsviktiga.
För att säkerställa att Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens samhällsviktiga verksamhet kan upprätthållas även under störningar och kriser krävs en strategisk och samordnad krisledning och beredskapsplanering. Samordnare för civil beredskap kommer att utgöra en nyckelfunktion i detta arbete.
Du erbjuds en tjänst där du får arbeta med frågor som verkligen gör skillnad för samhällets säkerhet och beredskap.
Varmt välkommen med din ansökan!
Så här bidrar du i rollen som samordnare för civil beredskap
Förvaltningens stab är en central funktion vars uppdrag är att ge stöd till förvaltningsledning och nämnd, följa upp verksamheten utifrån gällande regelverk, hålla ihop och driva verksamhetsutveckling som är till nytta för hela förvaltningen och nämnden samt säkerställa att förvaltningen har en god administrativ ordning.
Rollen som samordnare för civil beredskap har som mål att bidra till stabens uppdrag med särskilt fokus på:
• Ansvar för att utveckla, implementera och följa upp förvaltningens krislednings- och beredskapsarbete i samverkan med interna och externa aktörer.
• Bidra till att verksamheten är rustad för att hantera samhällsstörningar, allt från pandemier och elavbrott till större kriser och vid höjd beredskap.
• Ansvar för att förvaltningens krisstödsgrupp, posom, kan aktiveras och har rätt förutsättningar för att utgöra ett akut krisstöd vid större olyckor och händelser i kommunen.
Några av samordnarens arbetsuppgifter kommer bland annat vara:
• Att utbilda och informera inom förvaltningen för området civilberedskap och civilförsvar, primärt kontinuitetshantering.
• Stödja förvaltningens verksamheter i att ta fram, öva och utvärdera sitt kontinuitetsarbete.
• Att vara förvaltningsledningen behjälplig i frågor som rör totalförsvaret.
• Utreda frågor som omfattas av civilförsvarsområdet.
• Arbeta med planeringen för ledning och styrning av förvaltningens verksamheter under höjd beredskap samt planering av förvaltningens krisledningsarbete.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har akademisk utbildning motsvarande 180 högskolepoäng inom statsvetenskap, samhällsvetenskap, risk och krishantering eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren finner relevant för uppdraget. Alternativt Yrkeshögskoleexamen som Säkerhetssamordnare.
Du har erfarenhet av att ha arbetat med frågor som rör totalförsvaret. Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska språket, Officepaketet samt B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med kontinuitetshantering samt om du sedan tidigare har arbetat inom offentlig sektor och har kunskap om socialtjänstens verksamhetsområde.
För att trivas i tjänsten som samordnare är du en lugn och stabil person som behåller fokus även i pressade situationer. Du kommunicerar tydligt, säkerställer att budskap når fram och följer upp för att skapa klarhet och framdrift.
Du har en god samarbetsförmåga, är lyhörd i dialogen och bidrar till ett konstruktivt arbetsklimat. Samtidigt är du flexibel och har lätt för att anpassa dig när förutsättningar förändras.
Med ett strategiskt perspektiv ser du helheten och tar hänsyn till långsiktiga konsekvenser i ditt arbete. Du är dessutom strukturerad, planerar effektivt och håller deadlines.
Om rekryteringsprocessen
En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras före beslut om anställning.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Individ och arbetsmarknadsförv Kontakt
Vision Sundsvall visionsundsvallsavdelningen@fv.vision.se Jobbnummer
9870819