Samordnare Ersättningstrafik/Trafikplanerare till SJ Stockholmståg
2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi på SJ Stockholmståg söker en engagerad samordnare ochtrafikplaneraresom vill vara med och säkerställa en god ersättningstrafik till våra resenärer. Som Samordnare för ersättningstrafiken hosSJ Stockholmstågkommer du att spela en central roll i att utveckla och optimera produktionsupplägg för pendeltågstrafiken. Tjänsten avser ett föräldrarvikariat under ungefär ett års tid.
Som Samordnare för ersättningstrafiken ansvarar du för att projektleda och koordinera arbetet kring den planerade ersättningstrafiken vad gäller planering, utförande och uppföljning. Ditt arbete bidrar till bolagets ekonomiska resultat och leveranskvalitet genom planering av ett effektivt och säkert produktionsupplägg.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Hålla ihop och koordinera arbetet kring planerad ersättningstrafik vad gäller planering, utförande och uppföljning samt att vara huvudsaklig kontaktperson internt och externt i frågor avseende ersättningstrafiken.
Ta fram lösningar i form av linjesträckning och turtäthet, skicka offertförfrågningar till underleverantör och offerter till Trafikförvaltningen och säkerställa att lösningarna kommuniceras vidare internt och i SL:s reseplanerar.
Förslag till produktionsupplägg:Du deltar aktivt i arbetet med att föreslå produktionsupplägg och produktionsanpassningar som bidrar till verksamhetens övergripande mål.
Genomförande och kvalitetssäkring:Du ansvarar för att genomföra och kvalitetssäkra beslutade produktionsupplägg och produktionsanpassningar.
Informera och driva dialog: Du informerar berörda parter vid förändringar i produktionsupplägg och anpassningar samt driver dialogen med Trafikverket kring upplägg och förändringar.
Att i vissa perioder stötta med trafikplanering i IVU.
Förväntningar på den vi söker
För att trivas i rollen som Samordnare Ersättningstrafik ser vi att du har goda planeringskunskaper, med fördel om du arbetat i optimerande planeringsplattformar. Vi ser att du har en god analytisk förmåga och affärsmässig förståelse. Du bör trivas i en dynamisk och social miljö där du koordinerar projekt med många intressenter.
Universitetsutbildning inom ett relevant område eller motsvarande erfarenhet från tåg-, buss-, flyg-, båt- eller logistikbranschen.
God affärsmässig förståelse och förmåga att hantera dynamiken i en verksamhet som är komplex både utifrån tekniska och personalmässiga aspekter.
Du bör ha mycket goda systemkunskaper och fallenhet att se hur olika system hänger ihop.
Goda kunskaper i Officepaketet är nödvändigt och hjälper dig i ditt dagliga arbete.
Din analytiska förmåga har du stor nytta av vid hantering av stora datamängder samt identifiering av samband mellan olika faktorer.
Tidigare erfarenhet som trafikplanerare är meriterande.
Ansökan och information
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. I processen kommer vi genomföra en bakgrundskontroll.
Vi är en drog-och alkoholfri arbetsplats där det förekommer slumpmässiga kontroller.
Vad är SJ Stockholmståg AB?
SJ Stockholmståg (SJP) är ett dotterbolag till SJ AB och har sedan den 3 mars 2024 ett totalansvar för pendeltågen; trafik, underhåll och service. Pendeltågstrafiken är en viktig pulsåder för många boende i Stockholmsregionen. En vanlig tisdag reser över 340 000 personer med pendeltågen i Stockholm och när staden växer är det vårt ansvar att erbjuda möjligheten att resa på ett hållbart sätt.
Vi som arbetar på pendeln ska vara uppmärksamma, pålitliga och engagerade. Det är ett löfte vi har till våra resenärer och till varandra. Löftet ska genomsyra allt vi gör, stora som små handlingar och hjälpa oss bygga en starkare, mer sammansvetsad organisation.
Tillsammans med våra drygt 1 800 medarbetare arbetar vi i ett nära samarbete med Trafikförvaltningen (SL) för att skapa en trygg, stabil och pålitlig pendeltågstrafik för våra medarbetare och resenärer.
