Samordnare Digital vård till Digitaliseringsavdelningen, Region Norrbotten
2026-04-27
Vill du vara med och forma framtidens digitala hälso- och sjukvård i Region Norrbotten? Nu söker vi samordnare inom digital vård med fokus på invånartjänster till vår nya Digitaliseringsavdelning.
Delar av nuvarande Hälso- och sjukvårdsavdelningen, som i dag stöttar Region Norrbottens hälso- och sjukvårdsverksamheter, kommer tillsammans med IT/MT-avdelningen att bilda en ny Digitaliseringsavdelning under 2026.
Den nya avdelningen får ett samlat ansvar för fortsatt utveckling och förvaltning av digitala lösningar som stödjer regionens verksamheter och skapar bästa möjliga förutsättningar för invånare, medarbetare och framtidens vård.
Vi är en avdelning med både bredd och spetskompetens inom flera områden. Tillsammans arbetar vi för att göra det enkelt för regionens verksamheter att lyckas i sitt uppdrag med stöd av ändamålsenliga och användarvänliga digitala tjänster.
Vi söker
Har relevant högskole- eller universitetsutbildning inom hälso- och sjukvård, informatik, digitalisering eller annan utbildning som bedöms likvärdig
Har erfarenhet av arbete inom eller gentemot hälso- och sjukvården
Har god kunskap om hur digitala tjänster kan stödja både invånare och vårdverksamheter
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av utvecklingsarbete med digitala lösningar
Erfarenhet av förvaltningsarbete inom IT eller vårdverksamhetssystem
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du:
Har helhetssyn och förstår vikten av att digitala lösningar faktiskt används i vardagen
Är strukturerad, flexibel och lösningsorienterad
Trivs i samarbete och ser värdet av att arbeta tillsammans med andra kompetenser
Har god kommunikativ förmåga och kan skapa förtroende i dialog med verksamheten
Det här får du arbeta med
Som samordnare för invånartjänster blir du en nyckelperson i arbetet med regionens digitala lösningar för invånare, exempelvis inom 1177 och närliggande tjänster.
Du har en central roll i att omsätta verksamhetens behov till fungerande lösningar i praktiken - med fokus på funktionalitet, användarupplevelse, systemförvaltning och fortsatt utveckling.
Du samarbetar nära:
Regionens olika verksamheter och representanter
andra leveransteam och förvaltningsobjekt
kollegor inom avdelningen
samt i vissa fall externa leverantörer
Rollen kan innebära både löpande förvaltningsarbete och deltagande som utredare, samordnare eller expert i projekt och uppdrag. Du bidrar även till avdelningens interna utvecklingsarbete och helhetssyn.
Exempel på arbetsuppgifter
Samordna arbete i förvaltningsobjekt, referensgrupper och nätverk
Ta fram underlag till regionövergripande rutiner, riktlinjer och instruktioner
Ta fram, uppdatera och förvalta information, till exempel för regionens intranät, externa webb och 1177.se
Fungera som utredare och expert i förvaltningsobjekt, projekt och uppdrag inom området
Stödja verksamheter i användning av digitala invånartjänster, exempelvis 1177
Omvärldsbevakning inom området digital vård och invånartjänster
Det här erbjuder vi dig
Möjlighet att arbeta med digitalisering i en innovativ och framåtblickande miljö
Möjlighet att tillsammans med andra påverka och forma ditt arbete samt ta egna initiativ och förverkliga idéer
Flextid
Möjlighet till distansarbete efter överenskommelse
En stor Digitaliseringsavdelning med många förmågor och roller, vilket ger goda möjligheter till kompetensutveckling och karriärvägar inom organisationen
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder tillsvidaretjänst på heltid samt dagtid. Tillträde enligt överenskommelse.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
971 89 ROBERTSVIKSGATAN 7
