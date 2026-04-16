Samordnare brottsförebyggande arbete och beredskapsfrågor
2026-04-16
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-16
Nu söker vi en samordnare för kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete liksom för vårt beredskapsarbete. Tjänsten som samordnare för kommunens brottsförebyggande arbete är organiserad tillsammans med kommunens säkerhets- och beredskapsarbete. Du kommer att arbeta nära kommunens säkerhetssamordnare vad gäller kommunens beredskapsarbete.
Som samordnare har du stor möjlighet att självständigt utveckla och driva uppdraget framåt utifrån gällande lagstiftning, egen kunskap och kommunens behov. Detta gör du i dialog och samverkan med kollegor både internt och externt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter i rollen som samordnare är att på en strategisk nivå driva, utveckla, delta i och följa upp kommunens övergripande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete liksom i kommunens beredskapsarbete. Du ska också arbeta för att initiera och utveckla samverkan med olika aktörer inom prioriterade fokusområden. Att svara på remisser, enkäter, skriva tjänsteutlåtanden samt ta fram underlag till den politiska organisationen i frågor som rör brottförebyggande arbete, trygghetsskapande arbete samt beredskapsfrågor ingår också i tjänsten.
Kvälls- och helgarbete kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med inriktning kriminologi, statsvetenskap, socialt arbete alternativt annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Som samordnare för kommunens brottsförebyggande- och beredskapsarbete arbetar du självständigt och har dina egna ansvarsområden. Du behöver därför ha en mycket god förmåga att ta ansvar och att driva ditt arbete framåt. En god förmåga att skapa goda relationer med våra interna och externa samverkansaktörer är nödvändig för tjänsten. Arbetet sker i en komplex struktur som ställer höga krav på din analytiska förmåga, ditt strategiska förhållningssätt och din kreativitet.
Mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift är nödvändiga. Att kunna kommunicera lättfattligt och tydligt med våra samverkansaktörer är av största vikt för att skapa förtroende och förståelse för enhetens arbete.
Det är meriterande om du arbetat med liknande arbetsuppgifter inom en politiskt styrd organisation, gärna inom kommunal verksamhet.
Tjänsten är tidsbegränsad t.o.m. 2026-06-30, om erforderliga beslut fattas kan tjänsten komma att bli en tillsvidareanställning. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.Tillträde 2026-06-01 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är säkerhetsklassad. B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid.
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319167".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps kommun
(org.nr 212000-0266)
815 80 TIERP
För detta jobb krävs körkort.
Tierps kommun, Gemensam service
Facklig organisation når du via kommunens växel 0293-218000
