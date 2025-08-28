Samordnare - Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
Lerums kommun, Sektor stöd och omsorg / Socialsekreterarjobb / Lerum Visa alla socialsekreterarjobb i Lerum
2025-08-28
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun, Sektor stöd och omsorg i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Samordnare - Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
Lerums kommun, Sektor stöd och omsorg
Vill du driva ett viktigt utvecklingsuppdrag där du får kombinera strategiskt arbete med praktiska insatser nära invånarna? Lerums kommun söker nu en samordnare med förvaltningsövergripande ansvar som ska stärka och vidareutveckla vårt arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
Lerums kommun - en arbetsplats med kvalitet, utveckling och framtid
Lerums kommun är utsedd till Superkommun 2025 - ett kvitto på vår starka utveckling, kvalitet och hållbarhetsarbete. Vi är en växande organisation där mod, omtanke och handlingskraft genomsyrar allt vi gör.
Förvaltningen är organiserad i tre sektorer - Utbildning, Samhällsbyggnad samt Stöd och omsorg - som tillsammans driver verksamheten framåt och skapar värde för invånarna varje dag. Kommunledningen stödjer arbetet genom expertområden inom ekonomi, HR, kommunikation, digitalisering och säkerhet.
Hos oss får du möjlighet att bidra till framtidens kommun och samtidigt utvecklas i din egen yrkesroll. Tillsammans bygger vi en attraktiv arbetsplats där människor trivs, växer och gör skillnad.Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Som samordnare med förvaltningsövergripande ansvar får du en nyckelroll i att leda och utveckla kommunens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Vidareutveckla och revidera kommunens handlingsplan
Samordna insatser över hela förvaltningen samt med civilsamhället
Leda projekt, utbildningar och satsningar inom området
Skapa tydliga och tillgängliga kontaktvägar för invånare som behöver stöd
En viktig del blir samverkan med kommunens kundcenter Kom-In, där du utvecklar en funktion för information, tidigt stöd och vägledning. Du får möjlighet att skapa nya arbetssätt som gör det enklare för fler att söka hjälp i tid.
Arbetet ska gå i linje med kommunens sociala hållbarhetsarbete och innebära nära samarbete med hållbarhetsstrateger, sektorchefer och andra relevanta roller inom kommunen. Du bidrar också till att utveckla samarbetet med civilsamhället för att stärka både förebyggande och stödjande insatser.
Prioriterade delar under första året:
Implementera och vidareutveckla handlingsplanen
Skapa rutiner och kontaktvägar för tidig upptäckt och stöd
Genomföra utbildningsinsatser för kommunens personal
Initiera aktiviteter och kampanjer tillsammans med aktörer som Olivia, Utväg, Stödcentrum för Heder och civilsamhällets organisationerKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har relevant högskoleutbildning
Har erfarenhet av arbete med våld i nära relationer och/eller hedersrelaterat våld
Har erfarenhet av att driva utvecklingsarbete, projekt eller verksamhet
Är van att bygga nätverk, skapa förtroende och arbeta både strategiskt och praktiskt
Meriterande:
Erfarenhet av utbildning eller handledning av personal
Tidigare samverkan med civilsamhällesorganisationer
Vi söker dig som är:
Lösningsfokuserad och initiativrik
Kommunikativ och relationsskapande
Strukturerad och målinriktad
ÖVRIGT
Lerums kommun erbjuder
Ett meningsfullt uppdrag där du gör skillnad för individer och samhälle
Möjlighet att driva utveckling och påverka kommunens förvaltningsövergripande arbete mot våld
Engagerade kollegor och etablerade samverkansnätverk
Tillsammans arbetar vi för ett Lerum fritt från våld
Tjänsten är placerad vid Sektor stöd och omsorg, Lerums kommun
Tillträde enligt överenskommelse
Tjänsten är en Projektanställning med möjlighet till förlängning
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274112". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447) Arbetsplats
Lerums kommun, Sektor stöd och omsorg Kontakt
Verksamhetschef
Christian Sandgren christian.sandgren@lerum.se 0302521528 Jobbnummer
9479600