Samordnare - reformarbete och lagefterlevnad i grundskola
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2026-06-30
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Vill du vara med och göra skolans alla nya reformer begripliga, användbara och faktiskt genomförda – inte bara snyggt nedskrivna i en pärm? Som samordnare för reformarbete och lagefterlevnad i grundskolan får du en nyckelroll i att omsätta skoljuridik, statlig styrning och lokala beslut till trygg och likvärdig undervisning för eleverna. Du blir den som håller ihop helheten, skapar struktur och stöttar skolledare och medarbetare i vardagen. Under anställningens tid (t.o.m. 31/12 2028) kommer det stora reformpaketet som riksdagen fattat beslut om vara högsta prioritet. Men även andra frågor inom ramen för efterlevnad av det statliga uppdraget kan komma att landa på ditt bord.
Om rollen
I den här rollen är du den naturliga länken mellan lagstiftning, styrdokument och skolans praktiska arbete. Du följer upp, samordnar och driver reformer så att de landar på ett sätt som både är juridiskt korrekt och realistiskt i klassrummet. Du jobbar nära rektorer, huvudman, elevhälsa och andra funktioner, och ser till att skolans utvecklingsarbete hänger ihop från "policy" till "praktik".
Samordna reformarbete och utvecklingsprojekt inom grundskolan
Säkerställa och följa upp lagefterlevnad utifrån skoljuridik och statliga styrdokument
Stötta rektorer och arbetslag i att omsätta beslut och riktlinjer i den dagliga verksamheten
Ta fram strukturer, processer och rutiner som förenklar och kvalitetssäkrar skolans arbete
Analysera nuläge, identifiera förbättringsområden och föreslå konkreta åtgärder
Bidra till tydlig och lättillgänglig kommunikation kring förändringar och krav
Vad du kommer att göra
Du kommer att ha ett arbete där du växlar mellan strategiskt helikopterperspektiv och praktiskt problemlösande. Ena dagen planerar du ett större reformgenomförande, nästa dag hjälper du en rektor med en konkret skoljuridisk frågeställning. Du lyfter blicken, ser mönster och hjälper organisationen att jobba smartare, mer likvärdigt och mer strukturerat.
Leda och koordinera implementeringsprocesser vid nya reformer och riktlinjer
Planera och genomföra uppföljningar av lagefterlevnad och kvalitet i skolans processer
Initiera och driva förbättringsarbete kopplat till trygghet, likvärdighet och elevutveckling
Genomföra omvärldsbevakning inom skoljuridik och statlig styrning och översätta detta till lokal praktik
Organisera forum för kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte kring reformarbete
Ta fram underlag, handlingsplaner och rapporter till ledning och berörda verksamheter
Vad vi söker hos dig
Vi letar efter dig som trivs i rollen som trygg, tydlig och lösningsorienterad samordnare. Du gillar struktur, men du har också en vardagssyn på skola där du förstår att allt inte alltid blir perfekt på första försöket. Du kan läsa in dig på styrdokument, dra ut det viktigaste och förklara det på ett sätt som gör att andra faktiskt vill och kan arbeta efter det.
Goda kunskaper i skoljuridik och skolans statliga styrning
Relevant akademisk utbildning. Genomförd rektorsutbildning är meriterande.
Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt ledarskap eller nära samarbete med skolledning
Erfarenhet av att leda projekt eller implementeringsprocesser i komplexa miljöer
Inlyssnande och flexibel med god samarbetsförmåga
initiativtagande, driven och kapacitet att jobba med stort eget ansvarstagande
Varför du vill jobba hos oss
Här kliver du in i en offentlig verksamhet som faktiskt går igång på trygghet, utveckling och lärande – inte bara pratar om det i strategidokument. Vi har ansvar för utbildning, vård, omsorg och socialtjänst, vilket gör att du får jobba i en miljö där många professioner möts och där samverkan med vårdnadshavare och andra aktörer är vardag. Du får dessutom ett uppdrag där värdegrund, inkludering, mångfald och språkutveckling är naturliga delar av ditt arbete.
Hos oss erbjuds du kommunala anställningsförmåner, goda möjligheter till professionell utveckling inom pedagogik och ledarskap, flexibla arbetsformer med årsarbetstid och möjlighet till flexibla arbetstider samt viss distansarbete i aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Du får arbeta i ett inkluderande arbetsklimat som uppmuntrar kollegialt lärande, idéutbyte, reflektion och ett stödjande team – allt i en naturnära miljö där det faktiskt går att få ihop livet med jobbet.
Hur du ansöker
Skicka in din ansökan via vårt ansökningssystem där du bifogar ditt CV och ett personligt brev. Berätta kort varför du är intresserad av rollen, vad du tar med dig från tidigare erfarenheter och hur du ser på reformarbete och lagefterlevnad i grundskolan. Om du har relevanta intyg eller andra dokument kan du gärna lägga till dem i din ansökan. Vi går igenom inkomna ansökningar löpande.
OBS! Detta är en tidsbegränsad anställning t.o.m. 31/12 2028.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se
Rådhuset 21 (visa karta
)
831 82 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Verksamhetschef grundskola
Thomas Hallberg thomas.hallberg@ostersund.se +466314554 Jobbnummer
9985727