Samordnande yrkesjägare med marin inriktning
2026-01-30
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.
Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden.
Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Vi söker en samordnande yrkesjägare med marin inriktning till arbete inom 8+ fjordar-området i Stenungssund, Kungälv, Orust, Tjörn och Uddevallas kommuner. Rollen är operativ och innebär planering, samordning och genomförande av viltvårdsinsatser i kustmiljö.
Du blir en nyckelperson i ett riktat regeringsuppdrag gällande det fältbaserade utförandet av en studie av predationsreducering av säl och skarv för att gynna rovfisk. Arbetet bedrivs i nära och löpande samverkan med forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet som ansvarar för den vetenskapliga utformningen och uppföljningen av insatserna. Studien genomförs även som en åtgärd inom Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för havsmiljön. Den predationsreducerande studien kommer pågå under 5 år.
Som samordnande yrkesjägare leder och deltar du i praktiskt fältarbete, ofta i båt och under varierande årstids- och väderförhållanden. Du ansvarar för att insatser genomförs på ett säkert, systematiskt och jakt- och djuretiskt korrekt sätt samt för att arbetet samordnas mellan olika fjordsystem och aktörer. I rollen ingår att omsätta metodik och studiedesign till praktiskt fältarbete, samt att bidra till datainsamling, dokumentation och kvalitetssäkring av genomförda åtgärder.
En viktig del av uppdraget är att bygga och vårda lokala kontakter, exempelvis med jakrättshavare, markägare, lokalboende och andra berörda aktörer. I uppdraget ingår arbete i områden där tillgång till jakträtt är en förutsättning för genomförandet, vilket ställer krav på god förmåga att arbeta förtroendeskapande och långsiktigt i samverkan med lokala intressen.
Arbetet innebär även löpande dokumentation, rapportering och medverkan i utveckling av skrämsel och upplägg för predationsreducering.
Arbetet innebär flexibel arbetstid och kan vid behov omfatta arbete utanför ordinarie kontorstid.
Anställningen styrs av verksamhetens behov under en ramtid på ett år. Det innebär att du kommer att erbjudas arbetstillfällen när behov finns. Varje arbetstillfälle är en enskild anställning som du har rätt att tacka ja eller nej till. Du är alltså endast anställd under de dagar du har tackat ja till arbete.
Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras över tid.
Funktionen för fisk är en del av Länsstyrelsens Natur- och vattenavdelning. På Funktionen för fisk arbetar vi långsiktigt för hållbara fiskbestånd och för ett långsiktigt hållbart fiske i både inlandsvatten och i havet. Detta bland annat genom att fördela ekonomiska stöd till fiskevården och kalkningsverksamheten, förvalta fiskevårdsområden, bedriva fisketillsyn, bevaka fiskets intressen i samhällsplaneringen, pröva ansökningar om tillstånd och dispenser enligt fiskerilagstiftningen samt skydda och bevara hotade arter i vatten. Funktionen deltar även i olika projekt knutna till vatten och fisk. I tillägg bistår Funktionen för fisk även andra avdelningar och enheter inom myndigheten i olika projekt och i arbetet med att fördela bidrag och EU-stöd inom vattenområdet och fiskerinäringen.
Placeringsort: Fältarbetet utförs inom 8+ fjordar-området. Övrigt arbete utgår från hemmet.
Resor ingår i tjänsten.KvalifikationerKvalifikationer
Du har relevant utbildning inom viltförvaltning, ekologi eller motsvarande som Länsstyrelsen bedömer likvärdigt.
Dokumenterad erfarenhet av praktiskt viltvårdsarbete i marin miljö.
Lång erfarenhet av att jaga säl och skarv.
Fartygsbefälsexamen eller motsvarande nautisk kompetens.
God lokalkännedom om 8+ fjordar-området.
Erfarenhet av samordning av fältverksamhet eller projekt.
God sjövana och arbete i marina miljöer.
God vana av digitala verktyg och arbetssätt.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal på svenska.
Tillgång till egen båt lämplig för säl- och skarvjakt.
Jägarexamen
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom eller i samverkan med myndighet eller kommun
Erfarenhet av arbete i forskningsnära projekt eller i samverkan med universitet
Goda kunskaper om knubbsäl, storskarv och dess förväxlingsarter
Goda kunskaper om olika skrämsel- och fångstmetoder för säl och skarv
Upparbetade goda kontakter till lokala jägare och jakträttshavare
Erfarenhet av GISDina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad och kan självständigt planera och prioritera dina arbetsuppgifter. Du är trygg i operativa beslut, har god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningsätt till viltvård och förvaltning.
Du är social, lyhörd och kommunikativ, och har god förmåga att bygga förtroendefulla relationer. Du trivs med arbete nära lokala aktörer och är skicklig på att skapa gott samarbete med ornitologer, tjänstepersoner, forskare, lokala jägare och jakträttshavare, vilket är en viktig förutsättning för att uppdraget ska kunna genomföras på ett långsiktigt och effektivt sätt.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Som medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland ska du också leva upp till den statliga värdegrunden.
