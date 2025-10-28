Samordnande Verksamhetsutvecklare med strategiskt fokus
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad är Sveriges största kommunala förvaltning, med 16 000 medarbetare.
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare till ett brett uppdrag - med fokus på helhet och samverkan - till vår ersättningsfunktion på enheten för ersättning och skolplikt.
Enheten för ersättning och skolplikt är en av fyra enheter på avdelningen för ekonomi och styrning och hanterar främst frågor som är kopplade till förvaltningens uppdrag som hemkommun. Enheten har i uppdrag att hantera ersättning eller bidrag för skolor med annan huvudman, att arbeta med frågor som är kopplade till elevers skolplikt, hantera ansökningar och beslut om skolskjuts för elever till fristående skolor samt att hantera ansökan, antagning och skolplacering i kommunens förskoleklass och grundskola. Enheten består idag av drygt 30 medarbetare och leds av en enhetschef och en gruppchef.
Vi söker dig som är...
Drivande och initiativrik - du tar ansvar och driver utveckling framåt.
Lyhörd och samarbetsinriktad - du bygger goda relationer och skapar engagemang i samarbete med andra.
Strukturerad, analytisk och lösningsorienterad - med god förmåga att identifiera samband och helhetsperspektiv.
Kommunikativ och tydlig - du har lätt för att förmedla komplexa frågor på ett begripligt sätt, både muntligt och skriftligt, och skapar förståelse i dialog med olika aktörer.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta verksamhetsnära i en ersättningsfunktion som präglas av stort engagemang, prestigelöshet och hög kompetens. Du får goda möjligheter att växa i ditt uppdrag. Vi erbjuder en arbetsmiljö där din kompetens tas tillvara och där du får vara med och påverka - både i det dagliga arbetet och i långsiktig utveckling.
Utbildningsförvaltningen erbjuder friskvårdsbidrag samt flexibel arbetstid. Stockholms stad ger rabatt på egna anläggningar och har avtal med flera gym som ger dig förmånlig rabatt på medlemskap och årskort.
Din roll
Som verksamhetsutvecklare hos oss får du ett varierat och strategiskt uppdrag där du tillsammans med kollegor och chef inom ersättningsfunktionen driver utvecklings- och förbättringsarbete. Du är med och genomför utredningar och analyser kopplade till ersättnings typer och myndighetsutövning, och bidrar till att beslutsunderlag håller hög kvalitet och följer gällande lagstiftning.
Du arbetar nära experterna inom ersättningshantering, verksamhetscontroller, jurist och gruppchef för att utveckla och implementera nya arbetssätt och rutiner. I rollen ingår att samordna uppdrag och projekt, samt att ta ansvar för återkommande uppgifter som bidragsbeslut och granskningar av placeringar. Du representerar funktionen i olika interna och externa forum, är delaktig i handläggning av ärenden i våra IT-system och hanterar även generella administrativa uppgifter som är en naturlig del av det dagliga arbetet.
Genom ett nära samarbete med andra inom funktionen bidrar du till att skapa en rättssäker, effektiv och likvärdig hantering av ersättningsfrågor - med målet att stärka förutsättningarna för Stockholms elever.
Din kompetens och erfarenhet
Högskoleutbildning inom exempelvis statsvetenskap, ekonomi, juridik, förvaltningsrätt, samhällsplanering, offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
Flera års erfarenhet av projektledning, verksamhetsutveckling och samordning.
God förståelse för offentlig sektor, juridiska frågor samt myndighetsutövning.
Stark analytisk förmåga och vana att använda data och statistik som underlag för utvecklingsarbete.
Meriterande:
Kunskap om IT-system och digitalisering inom offentlig sektor.
Kunskap om ersättningssystem inom utbildningssektorn.
För att lyckas i rollen ser vi att du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift, och har förmåga att analysera data och statistik som underlag för utvecklingsarbete. Du är van att arbeta strukturerat och lösningsfokuserat, och har lätt för att sätta dig in i komplexa frågor.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, köns överskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
