Samordnande utbildningssjuksköterska till anestesi-& operationssektionen
2026-04-09
Verksamhetsområde anestesi-, operation- och intensivvård
Vi på anestesi, operation och intensivvård tar hand om patienter och familjer som står inför en avgörande stund. För vissa är vi det sista hoppet. För andra skapar vi en möjlighet till ett bättre liv. Oavsett om du jobbar på steriltekniska avdelningen, i någon av våra flygande verksamheter, på intensivvårdsavdelningen eller på operation så har du en avgörande roll i avgörande stunder. Välkommen med din ansökan för att bli en del av oss.
Vill du vara med och arbeta med utbildningsfrågor inom Anestesi och Operationssektionen?
Anestesi-& operationssektionen söker samordnande utbildningssjuksköterska på 100% varav kliniskt arbete 50%. Samordnande utbildningssjuksköterska är direkt underställda biträdande verksamhetschef ANOP sektionen och arbetar i tät dialog med avdelningarnas utbildningsansvariga sjuksköterskor och undersköterskor samt deras chefer i samtliga utbildnings-och utvecklingsfrågor.
Som samordnande utbildningssjuksköterska har du en central roll i att driva utbildningsfrågor och kompetensutveckling för sektionens medarbetare på uppdrag av biträdande verksamhetschef ANOP sektionen.
Ditt uppdrag
Som samordnande utbildningssjuksköterska kommer du att ha ett sektionsövergripande ansvar för utbildningsfrågor inom ditt specialistområde. Du kommer att jobba i ett mindre team med övriga samordnande utbildningssjuksköterskor där samarbetsförmåga och prestigelöshet är viktig. Du kommer att leda och stötta arbetet med utbildning och handledning med utbildningsansvariga på de olika avdelningarna inom sektionen.Publiceringsdatum2026-04-09Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesisjukvård
• Minst 3 års klinisk erfarenhet inom specialiteten
• Magisterutbildning inom specialiteten eller närliggande område
• Handledarutbildning och/eller annan pedagogisk utbildning
• Intresse och erfarenhet av klinisk utbildning för specialistsjuksköterskor
• Kunskap/erfarenhet kring hur evidensbaserad kunskap skall knytas till den kliniska vardagen.
• Välutvecklad och god administrativ förmåga
Din kompetens
Som person är du driven, ansvarstagande och strukturerad. Dessutom är du flexibel och har förmåga att arbeta i team men också självständigt. Du är en lyhörd person och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du har väl utvecklad social förmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Du kommer att erbjudas en tillsvidareanställning på ANOP sektionen inom din profession som utbildningssjuksköterska på 3 år, möjlighet till förlängning finns.
Provanställning kan komma att tillämpas. Klinisk tjänstgöring inom specialiteten på 50% och 50% samordnande utbildningssjuksköterska. Intervjuer kommer ske fortlöpande. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Bitr verksamhetschef Birgitta Birgisdottir, birgitta.birgisdottir@akademiska.se
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS520/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
