Samordnande stödassistent till tre LSS-boenden i Hjärnarp
Ängelholms kommun, Funktionsstöd
2025-09-02
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Vara ett dagligt stöd i planering, bemanning och struktur på boendena
• Säkerställa att rutiner följs och att kommunikationen fungerar i teamet
• Agera länk mellan boendena och enhetschef
• Täcka upp och stötta där behovet är som störst i verksamheten
• Arbeta nära både brukare och kollegor för att bidra till trygghet och stabilitet
Arbetstid: dagtid, måndag till fredag. Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Har utbildning som undersköterska eller annan likvärdig vård- och omsorgsutbildning
• Har erfarenhet inom vården gärna med varierande inriktningar som gett dig god förståelse för individstöd, samverkan och verksamhetsutveckling
• Har erfarenhet av att arbeta med personer med omvårdnadsbehov
• Har god förmåga att skapa struktur, prioritera och samordna i vardagen
• Har erfarenhet av schemaläggning i TimeCare
• Har god teknisk vana och systemförståelse, då vi använder digitala system och välfärdsteknik
• Är trygg i att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra
Personliga egenskaper vi värdesätter
Vi söker dig som är flexibel och har ett naturligt driv, gillar att bidra till ordning, och har en problemlösande och prestigelös inställning. Du är van att växla mellan olika typer av uppdrag och sammanhang, ibland operativt, ibland koordinerande. Du tycker om att arbeta med människor, att motivera och skapa delaktighet. Struktur och överblick är något du trivs med och använder för att minska stress och skapa tydlighet i verksamheten.
Körkort och tillgång till bil är ett krav.
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1371243 - Kopia".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms kommun
Ängelholms kommun, Funktionsstöd Kontakt
Christian Gustafsson christian.gustafsson@engelholm.se 0708148892 Jobbnummer
