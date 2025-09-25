Samordnande Sjuksköterska till Hemsjukvård i Högdalen
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
Capio Vårdcentral Högdalen erbjuder dig möjligheten att arbeta i en dynamisk, trygg och utvecklande miljö. Vi är en modern vårdcentral och hos oss arbetar engagerade medarbetare tillsammans för att göra skillnad - varje dag. Vi har ljusa och trivsamma lokaler, goda kommunikationer och värderar balans mellan arbete och fritid.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Arbetsledning för hemsjukvårdens sjuksköterskor och undersköterskor
Planera och följa upp patientbesök utifrån medicinska prioriteringar
Bedöma inkommande remisser
Hantera avvikelser som tilldelas från verksamhetschef.
Daglig samverkan med ansvarig hemsjukvårdsläkare
Ansvar för att genomföra utbildning, delegera och följa upp undersköterskornas kunskaper. Kontinuerlig uppföljning med verksamhetschef.
Vara delaktig i kvalitets- och utbildningstid tillsammans med verksamhetschef.
Ansvara för LifeCare och se över och planera in SIP
Du samarbetar med övriga yrkeskategorier för att skapa de bästa förutsättningarna för patienterna. Vårt arbetssätt präglas av respektfullt bemötande, lyhördhet och samarbete.
Vem söker vi?
Du är vidareutbildad distriktssköterska med erfarenhet av primärvård och hemsjukvård. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och önskar att du:
har lätt för att se patientens och kollegors behov och visar omtanke
tar initiativ, ser möjligheter och hittar konstruktiva sätt att lösa problem
är öppen och kommunikativ
är trygg i din yrkesroll, även i pressade situationer
Omfattning och anställning
Tillsvidareanställning 100 % enligt med start så snart som möjligt enligt ÖK.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Individuell lönesättning.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du kan bidra till vårt team. Observera att vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
Publicerat: 2025-09-25
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9527141