Samordnande sjuksköterska till Hemsjukvård i Högdalen

Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2025-09-26


Capio Vårdcentral Högdalen erbjuder dig möjligheten att arbeta i en dynamisk, trygg och utvecklande miljö. Vi är en modern vårdcentral och hos oss arbetar engagerade medarbetare tillsammans för att göra skillnad - varje dag. Vi har ljusa och trivsamma lokaler, goda kommunikationer och värderar balans mellan arbete och fritid.

2025-09-26

Dina arbetsuppgifter
Arbetsledning för hemsjukvårdens sjuksköterskor och undersköterskor
Planera och följa upp patientbesök utifrån medicinska prioriteringar
Bedöma inkommande remisser
Hantera avvikelser som tilldelas från verksamhetschef.
Daglig samverkan med ansvarig hemsjukvårdsläkare
Ansvar för att genomföra utbildning, delegera och följa upp undersköterskornas kunskaper. Kontinuerlig uppföljning med verksamhetschef.
Vara delaktig i kvalitets- och utbildningstid tillsammans med verksamhetschef.
Ansvara för LifeCare och se över och planera in SIP

Du samarbetar med övriga yrkeskategorier för att skapa de bästa förutsättningarna för patienterna. Vårt arbetssätt präglas av respektfullt bemötande, lyhördhet och samarbete.
Vem söker vi?
Du är vidareutbildad distriktssköterska med erfarenhet av primärvård och hemsjukvård. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och önskar att du:
har lätt för att se patientens och kollegors behov och visar omtanke
tar initiativ, ser möjligheter och hittar konstruktiva sätt att lösa problem
är öppen och kommunikativ
är trygg i din yrkesroll, även i pressade situationer

Omfattning och anställning
Tillsvidareanställning 100 % enligt med start så snart som möjligt enligt ÖK.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Individuell lönesättning.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du kan bidra till vårt team. Observera att vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
Publicerat: 2025-09-25

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Capio Sverige AB (org.nr 556062-5237), http://www.capio.se

Arbetsplats
Capio

Kontakt
Frida Rodriguez
frida.rodriguez@capio.se
+46734449632

Jobbnummer
9527564

