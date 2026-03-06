Samordnande sjuksköterska till Adolfsbergshemmet och Lindhultsgården
2026-03-06
Vill du ta nästa steg och jobba som samordnande sjuksköterska? Då kan denna tjänst vara rätt för dig!Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
I uppdraget som samordnande sjuksköterska till Adolfsbergshemmet och Lindhultsgården kommer du att ha en central roll i att bevara och vidareutveckla kvaliteten i verksamheten. I uppdraget som samordnande sjuksköterska har du en viktig roll i att, förutom det dagliga omvårdnadsarbetet, samordna och prioritera den dagliga planeringen. Vi vill därför att du som söker trivs med att arbeta strukturerat och i nära samspel med dina kollegor och enhetschef.
Exempel på arbetsuppgifter:
• besluta, genomföra och följa upp omvårdnadsåtgärder
• ansvara för handledning och utbildning i omvårdnad
• instruera och delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till omvårdnadspersonalen
• ha kontakt med och ge stöd till anhöriga
• dokumentera i olika kvalitetsregister och verksamhetssystem
• delta och driva en ständig förbättring och utveckling av vår verksamhet
Exempel på arbetsuppgifter i det samordnande uppdraget:
• samordna och vara ett stöd i att prioritera och fördela den dagliga planeringen
• tillsammans med administration- och ledningsorganisationen ansvara för schema- och bemanningsplanering
• samordna kontakter med MAS, MAR, SAS och andra interna och externa aktörer
• planera och regelbundet följa upp det systematiska patientsäkerhetsarbetet enligt årshjul
• följa och förtydliga verksamhetens mål och inriktning samt verka för ett gemensamt förhållningssätt, exempelvis se över arbetet runt riktlinjer, policys och rutiner
• inventera kompetensbehov och samordna utbildningsinsatser
Om arbetsplatsen
Adolfsbergshemmet är särskilda boenden för äldre i Adolfsberg, strax utanför Örebro centrum. Boendet ligger vackert beläget med närhet till natur, vårdcentral, apotek, lunchservering och busshållplats.
Läs mer om Adolfsbergshemmet: Adolfsbergshemmet
Som sjuksköterska på Adolfsbergshemmet kommer du ingå i Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HS). Alla sjuksköterskor och arbetsterapeuter inom kommunens särskilda boenden arbetar under en och samma organisation för att på så vis kan vi skapa bättre förutsättningar, jämlik vård och värna om Örebro kommuns hälso- och sjukvårdsresurser. För dig som sjuksköterska innebär det även att du får en chef som i grunden är legitimerad och därmed är väl insatt i de frågor du står inför i arbetet.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
I rollen som sjuksköterska behöver du vara trygg i dig själv och har god självinsikt. Du trivs med att ha egna ansvarsområden och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt. Att vara lyhörd och tillmötesgående i ditt bemötande, både mot kollegor och patienter, ser du som en självklarhet. Då du förväntas driva utvecklingen på enheten framåt är du en person som ser möjligheter i förändringar och lösningar i det du ställs inför. I ditt uppdrag som samordnande sjuksköterska har du även förmågan att leda och motivera andra.
Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att säkerställa att information når fram och du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med patienter och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
• erfarenhet av arbete som sjuksköterska
• erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystem såsom Lifecare, Pascal och Senior Alert

Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 19 mars.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ersättning

individuell lönesättning
