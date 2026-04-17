Samordnande miljöspecialist med inriktning produktionsskede
Trafikverket / Hälsoskyddsjobb / Göteborg Visa alla hälsoskyddsjobb i Göteborg
2026-04-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Öckerö
, Ale
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i några av Sveriges mest komplexa infrastrukturprojekt och samtidigt bidra till att miljöfrågorna hanteras rätt? I rollen som samordnande miljöspecialist med inriktning mot produktionsskedet får du kombinera din expertis med ett nära samarbete med olika aktörer, där du gör skillnad från planering till genomförande av projekt.
Som miljöspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Nu söker vi en erfaren miljöspecialist till bland annat Västlänkens spännande byggprojekt. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Vi kan erbjuda dig ett spännande, varierande och utvecklande arbete där du i din roll som samordnande miljöspecialist ingår i en stödfunktion till vår investeringsverksamhet. Du är tillsammans med andra miljö- och teknikspecialister ett viktigt stöd i genomförandet av investeringsprojekt från tidigt planskede till genomförande. Det kan till exempel innebära att säkerställa framtagandet av handlingar till anmälningar och tillståndsansökningar, medverka i upphandlingar av konsulter och entreprenörer samt att genomföra mottagningskontroller av konsulternas och entreprenörernas leveranser. Du vägleder projektorganisationen för att säkerställa att Trafikverket hanterar miljöfrågorna på ett korrekt och relevant sätt utifrån miljölagstiftningen och verksamhetens krav och mål.
Du deltar i möten, samordnar och har kontakter med olika myndigheter, leverantörer och samrådsparter. Arbetet innebär även nära samarbete med andra miljö- och teknikspecialister.
Du blir en del av en nationell miljöenhet med cirka 150 miljöspecialister. Detta ger dig stora möjligheter till samarbete med och stöd från andra miljöspecialister samt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom den egna organisationen - vilket vi ser som en stor styrka.
I uppdraget som miljöspecialist ingår det även att delta i det strategiska miljöarbetet inom Trafikverket, exempelvis delta i eller leda utvecklingsprojekt eller forskningsprojekt (FOI). Det kan handla om att utveckla mallar, vägledningar eller arbetssätt inom olika miljöområden. Eftersom vi arbetar inom ett stort geografiskt område och tillhör en nationell organisation kan resor vara ett inslag i vår verksamhet.
Avseende arbetet i investeringsprojekt kommer det huvudsakligen utgöras av projekt Västlänken i Göteborg, ett av Sveriges största pågående infrastrukturprojekt, medan det strategiska arbetet sker nationellt. Du förväntas ha en hög närvaro på projektkontoren i programmet (4 dagar i veckan).Kvalifikationer
Vem är du?
Du har förmåga att tänka strategiskt, se helheten och väva samman olika perspektiv utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik, ekonomi och samhällsbyggande. Arbetet innebär mycket kontakter såväl internt som utanför Trafikverket med bland andra entreprenörer, leverantörer, konsulter och myndigheter så det är viktigt att du har god förmåga att samarbeta och kommunicera med din omgivning. Du har en utpräglad problemlösningsförmåga och lätt för att självständigt strukturera ditt angreppssätt och driva dina processer framåt.
Vi söker dig som
har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom miljöområdet med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning, alternativt annan utbildning som tillsammans med erfarenhet kan bedömas som likvärdig
har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet kopplat till entreprenad-/produktionsskede
har flerårig arbetslivserfarenhet från arbete som miljöspecialist inom samhällsplanering och samhällsbyggande eller liknande, till exempel med miljökonsekvensbeskrivningar, miljösamordning, miljöutredningar, miljökontroll och uppföljning
har en bred kompetens inom flera olika miljöområden - gärna i en samordnande roll
uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
har körkort för personbil
Det är meriterande om du har
erfarenhet av miljöarbete kopplat till planering, projektering eller drift av väg eller järnväg
erfarenhet från projekt i byggskede med tillstånd enligt 9 eller 11 kap. i miljöbalken
erfarenhet av att arbeta med överlämning av byggd anläggning till förvaltande organisation
Övrig information
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vi planerar att hålla digitala intervjuer den 22/5, 27/5 samt 28/5.
Tjänstens placeringsort är Göteborg. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan om arbetet tillåter.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via Min karriärsida! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15:2026:081". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se
Ort enligt annonsen (visa karta
)
Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Tobias Åkesson tobias.akesson@trafikverket.se 0101242197 Jobbnummer
9860009