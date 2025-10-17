Samordnande Miljöingenjör inom Avfall och Återvinning, Kramfors kommun
Kramfors kommun, Produktionsförvaltningen / Datajobb / Kramfors Visa alla datajobb i Kramfors
2025-10-17
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kramfors kommun, Produktionsförvaltningen i Kramfors
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Som samordnare inom området för avfall och återvinning blir du en viktig aktör i vår dialog med allmänheten, våra egna medarbetare och andra intressenter.
Rollen som samordnare inom avfall och återvinning innebär att både självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med olika frågor inom avfallsområdet.
Du som samordnare inom avfall och återvinning har ett brett arbete med allt från strategisk planering till operativt arbete. Du kommer dagligen att arbeta med uppföljning i vårt abonnentsystem EDP och ansvara för uppföljning och analyser. Du kommer även vara drivande i utveckling av arbetssätt och att hitta nya rutiner för det operativa arbetet. Det betyder att du bland annat kommer att ge stöd och råd till vår kundtjänst, och vara aktiv i vår interna kommunikation bland annat genom utbildningsinsatser inom avfallsområdet och de tillhörande systemen.
Det pågår ett arbete med att digitalisera hanteringen av tömningar av både avfall och slam. Detta innebär förändringar i vårt verksamhetssystem EDP Future. Arbetet innebär därför att ansvara för den förändringen samt att fortlöpande framöver arbeta med utveckling och förbättring. Du kommer även att delta och driva olika frågor som berör avfall och återvinning, vilket innebär att självständigt arbeta med drift- och utvecklingsfrågor inom t ex återvinningscentraler och slamtömning, men även med att följa upp våra entreprenader för insamling av mat- och restavfall, förpackningar och slam samt entreprenad för hämtning av förpackningar vid våra återvinningsstationer. I tjänsterna ingår att hantera och svara på inkommande ärenden från kunder.Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning med teknisk/naturvetenskaplig inriktning eller annan inriktning som arbetsgivaren anser lämplig. Även högskoleutbildning med inriktning mot systemvetenskap eller AI men med ett brinnande miljöintresse är intressant.
Arbetet inom avfallsområdet omfattas av många nya lagar och förordningar vilket innebär stora utmaningar och det är viktigt att du som person har lätt för att lära dig nytt samt förmåga att sätta dig in nya områden.
För att trivas och lyckas hos oss behöver du tycka om att djupdyka i komplexa frågor där lösningen ofta kombinerar människors beteende och tekniska system. Du behöver vara skicklig på att engagera och inspirera andra, vara pedagogisk, uthållig och ha god samarbetsförmåga.
Egenskaper vi värdesätter hos dig är att du är strukturerad, uthållig och kreativ men även att du är flexibel och kan prioritera om då fokus kan förändras av dig själv eller andra instanser. Vidare har du mycket goda datorkunskaper och B-körkort. Erfarenhet av att arbeta i samt administrera olika datorprogram är meriterande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Vid avdelningen för avfall och återvinning arbetar 5 medarbetare som du kommer att ha ett nära samarbete med. Avdelningen för avfall och återvinning ansvarar för Kramfors kommuns återvinningscentralerna Högberget och ÅVC Höga Kusten, sophämtning och slamtömning i kommunen.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284070". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors kommun
(org.nr 212000-2429) Arbetsplats
Kramfors kommun, Produktionsförvaltningen Kontakt
Avdelningschef Avfall och återvinning
Annamaria Berglund annamaria.berglund@kramfors.se 061280344 Jobbnummer
9561123