Samordnande fysioterapeut/sjukgymnast till Rehabenheten
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen / Sjukgymnastjobb / Katrineholm Visa alla sjukgymnastjobb i Katrineholm
2026-05-04
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm
Vill du vara med och göra verklig skillnad i människors vardag?
Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun arbetar med stöd, omsorg och myndighetsutövning för människor i olika skeden av livet. Vårt uppdrag är brett och spänner över flera verksamheter, från äldreomsorg och hemsjukvård till individ- och familjeomsorg samt överförmyndarverksamhet.
Vi möter människor med olika behov, förutsättningar och livssituationer. Gemensamt för vårt arbete är att vi bidrar till trygghet, självständighet och ett värdigt liv. Hos oss får du vara en del av en verksamhet som utvecklas och som varje dag gör konkret skillnad för Katrineholms invånare.
På rehabenheten är vi idag 11 fysioterapeuter/sjukgymnaster, 13 arbetsterapeuter samt två rehabiliteringsassistenter. Vi arbetar med individen i centrum för att nå en så funktionell vardag som möjligt. Verksamheten utvecklas ständigt och du är en viktig del i det förändrings- och utvecklingsarbete som sker. Rehabenheten utgår från Lövåsgården och vi tar oss till våra patienter utanför Lövåsgården med tjänstebil eller tjänstecykel. På enheten arbetar vi i tre mindre arbetsgrupper: SÄBO/korttidsavdelning, funktionsstödsområdet/personlig assistans samt hemsjukvård. Vårt fokus ligger på delaktighet, trygghet och aktivitet i vardagen för en ökad livskvalitet för våra patienter. Vår arbetsgrupp präglas av hög kompetens, lång erfarenhet och ett öppet, tillåtande och stöttande arbetsklimat. Här är det lätt för dig att utbyta tankar, frågor och erfarenheter med kollegorna runtomkring dig.
Då rollen är nyinrättad kan arbetsuppgifter och ansvarsområden komma att växa fram och förändras under tiden.
Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-04Arbetsuppgifter
Uppdraget är placerat på Rehabenheten och omfattar 50 % samordning, parallellt med 50 % kliniskt arbete. Du får en central roll i att samordna rehabiliteringsinsatser utifrån verksamhetens uppdrag och bidra till god kvalitet, struktur och samverkan.
Du kommer att ha ett nära samarbete med den samordnande arbetsterapeuten på Rehabenheten.
I samordningsuppdraget ingår bland annat att:
* Samordna rehabiliteringsinsatser i förhållande till verksamhetens uppdrag.
* Omfördela personalresurser vid behov, i samråd med enhetschef.
* Medverka i SIP vid för oss okända patienter och vid behov stödja kollegor
* Ansvara för rådgivningstelefonen
* Vara ett stöd till enhetschef vid avvikelsehantering
* Överrapportera patientärenden till relevant hälso- och sjukvårdspersonal, vårdgivare eller myndighet.
* Vara delaktig i kvalitetsarbetet och fungera som talesperson för Rehabenheten i samråd med enhetschef.
Du rapporterar till enhetschef och tar fram underlag och rapporter vid behov. I uppdraget ingår även samverkan med andra samordnare och planerare, samt samarbete med Region Sörmland och motsvarande funktioner i andra kommuner.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och som vill arbeta i en verksamhet där kvalitet, struktur och samverkan är viktiga delar av uppdraget. Du har flerårig arbetslivserfarenhet inom yrket och är trygg i din professionella roll. För tjänsten krävs B-körkort för manuell växellåda samt god datorvana, då arbetet innebär tydlig och korrekt journalföring i olika system såsom Treserva, Cosmic Link och Office-paketet. Du har erfarenhet av arbete inom kommunal hälso- och sjukvård och behärskar svenska språket väl, både muntligt och skriftligt.Det är meriterande om du har erfarenhet av tidigare samordningsuppdrag samt av att leda och samordna processer eller utvecklingsarbete som kräver struktur, analys och samverkan mellan flera aktörer. Vidare ser vi gärna att du har god kännedom om relevant lagstiftning och regelverk, såsom hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL).
För att lyckas i rollen ser vi att du som person är trygg, stabil och har god självinsikt. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter genom att självständigt planera, strukturera och driva ditt arbete framåt mot uppsatta mål. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och arbetar lyhört och professionellt tillsammans med andra, där du bidrar till ett gott samarbetsklimat genom tydlig kommunikation och ett konstruktivt förhållningssätt. Du har även ett strategiskt perspektiv i ditt arbete, ser helheter och långsiktiga konsekvenser samt anpassar dina insatser utifrån verksamhetens mål och behov.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Socialtjänstlagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs för att arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem), stödboenden eller skyddade boenden. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323480/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms kommun
(org.nr 212000-0340)
Upplandsgatan 2 (visa karta
)
641 36 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Johanna Karlsson johanna.karlsson2@katrineholm.se 0150-56902 Jobbnummer
9890447