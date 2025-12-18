Samordnande byggledare till stort infrastrukturprojekt!
Uniflex AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren och samordnande byggledare till ett omfattande och tekniskt komplext infrastrukturprojekt i Stockholmsområdet. Rollen passar dig som har starka ledaregenskaper, god struktur och en tydlig förmåga att driva stora projekt framåt tillsammans med både beställare och entreprenör.
I uppdraget får du en central roll där du samordnar och leder byggledningsfunktionen inom projektet, med ansvar för helhet, kvalitet och framdrift. Du trivs i en ledande roll, är lösningsorienterad och har lätt för att skapa engagemang och samarbete i projektorganisationer.Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Som samordnande byggledare ansvarar du för att:
• Leda och samordna andra byggledare inom projektet
• Säkerställa att projektet drivs enligt kontrakt, tidplan, budget och kvalitet
• Tillsammans med entreprenören driva projektet framåt i genomförandefasen
• Tolka och tillämpa kontraktshandlingar, AMA-koder och regelverk
• Hantera frågor som faller utanför kontraktets ursprungliga omfattning
• Arbeta med dokumentation, tidplanering, ekonomi och uppföljning
• Vara ett stöd till beställaren i tekniska, juridiska och produktionsrelaterade frågor
Rollen kräver god helhetsförståelse för vad som ska byggas, hur det ska byggas och vilka tekniska och kontraktuella förutsättningar som gäller.
Projektinformation:
• Beställare: Statlig infrastrukturmyndighet
• Plats: Huddinge
• Projektets omfattning: ca 1,3 miljarder kronor
• Byggtid: ca 4 år
• Projektstart: cirka 6 månader
• Entreprenadform: Totalentreprenad (med pågående dialog om utförandeentreprenad med inslag av totalentreprenad)
Projektet omfattar bland annat:
• Två trafikplatser med broar över befintlig järnväg
• Ramper för av- och påfarter
• Komplex bergschakt i nära anslutning till järnväg
• Cirka 200 000 m3 bergschakt
• Brokonstruktioner, spont och eventuell pålning där entreprenören ansvarar för dimensionering
Vem är du?Kravprofil för detta jobb
• För rollen som samordnande byggledare ser vi att du uppfyller följande:
• Minst 10 års erfarenhet som platschef i anläggningsprojekt över 100 MSEK
• Minst 5 års erfarenhet som byggledare eller projektingenjör inom infrastruktur
• Högskoleingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, anläggning eller bygg
• Betong klass 1
• Dokumenterad BAS-P/U-utbildning
• Goda kunskaper i entreprenadjuridik och regelverk såsom AMA Anläggning, AB04 och ABT06
• Mycket goda kunskaper i Microsoft Word och Excel
• Flytande svenska i tal och skrift
Om verksamheten
Du blir en del av ett konsultbolag med stark kompetens inom infrastruktur och samhällsbyggnad, där kvalitet, långsiktighet och kundförståelse står i centrum. Här får du möjlighet att arbeta i ett av regionens mer omfattande infrastrukturprojekt och samtidigt utvecklas vidare i din professionella roll.
Att hitta rätt person till rätt plats - det är vår kärnkompetens. Vi rekryterar kompetent personal till praktiskt taget alla branscher, små som stora företag, inom såväl privat som offentlig sektor. Har du rekryterats av Uniflex vet du att processen är kvalitetssäkrad. Våra rekryterare kan din bransch, därför tar vi totalansvar för alla moment, från kravprofil till uppföljning. Men viktigast av allt är förstås resultatet - att du är rätt person på rätt plats.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Uniflex är ett registrerat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5144". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9653605