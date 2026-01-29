Samordnande BPU / Senior projektledarstöd inom anläggning och väg
2026-01-29
Vi söker nu en mycket erfaren och trygg person till ett långsiktigt uppdrag inom samhällsbyggnad och anläggning. Rollen passar dig som har arbetat nära produktion i större infrastrukturprojekt och som trivs i en samordnande, strukturerande och drivande roll med stort ansvar.
Uppdraget innebär att du arbetar som konsult i ett nära stöd till projektledning i flera parallella projekt inom väg och anläggning. Du blir en central funktion för samverkan, riskhantering, uppföljning och överlämning, och arbetar operativt genom hela projektens livscykel - från planering och upphandling till produktion och avslut.
Uppdragets längd:
Det här är ett långsiktigt konsultuppdrag med planerad start våren 2026 och löptid till minst slutet av 2029, med god möjlighet till full beläggning över hela perioden.
Om rollen
I rollen som Samordnande BPU kommer du bland annat att:
Stödja projektledning i planering, styrning och uppföljning av projekt i produktion
Samordna specialister och säkerställa helhetsperspektiv i projekten
Arbeta aktivt med riskhantering, ekonomi, tidplaner och prognoser
Granska och följa upp framtagning av förfrågningsunderlag och vägplaner
Delta i upphandlingar av entreprenader och konsulttjänster
Arbeta med samverkan mellan beställare, entreprenörer och andra intressenter
Följa upp arbetsmiljö, trafikpåverkan och framdrift under byggtid
Bidra till slutdokumentation och överlämning till drift och underhåll
Ta fram statusrapporter och beslutsunderlag
Fungera som ett erfaret bollplank i både strategiska och operativa frågor
Uppdraget är konsultativt men integrerat i organisationen, med höga krav på professionalitet, integritet och samarbetsförmåga.
Arbetsplats och upplägg
Stationeringsort: Uppsala
Arbetet sker i huvudsak på plats, med inslag av resor inom regionen
Normal arbetstid dagtid, heltid
Uppdraget kräver resor i tjänsten
Skall-krav (obligatoriska krav)
För att vara aktuell måste du uppfylla samtliga krav nedan:
Gymnasieutbildning med teknisk inriktning eller motsvarande kompetens
Minst 8 års erfarenhet inom anläggningsverksamhet
Minst 4 års erfarenhet i roll som projektledare, biträdande projektledare, platschef eller byggledare
Erfarenhet från minst två vägprojekt i produktionsskede över 100 MSEK
Erfarenhet av projekt som inkluderat byggnadsverk
Erfarenhet av framtagning av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad över 100 MSEK
Erfarenhet av arbete med vägplaner i större projekt
Dokumenterad erfarenhet av riskhantering i större infrastrukturprojekt
Dokumenterad erfarenhet av samverkan i större projekt
Dokumenterad erfarenhet av överlämning av större anläggningsprojekt
God kunskap om AMA, MER samt AB04, ABT06 och ABK09
Erfarenhet av kvalitets- och miljöledningssystem
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort
Genomförd och giltig BAS-P och BAS-U (max 5 år gamla)
Genomförd APV-utbildning
Tillgång till egen bil (vi betalar såklart milersättning)
Mervärdeskrav (meriterande)
Erfarenhet av arbete i flera parallella projekt samtidigt
Mycket god administrativ förmåga och struktur
Erfarenhet av komplexa projekt i trafikintensiv miljö
Förmåga att snabbt sätta dig in i nya organisationer och arbetssätt
Stark kommunikativ förmåga och vana att hantera många intressenter
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trygg i din yrkesroll och har hög personlig integritet
Samarbetsinriktad men samtidigt tydlig och ifrågasättande när det krävs
Stresstålig och bekväm med högt tempo och många kontaktytor
Självständig men med god laganda
Ansök direkt eller genom att skicka in CV samt efterfrågad information till sales@letsgig.com
. Urval och intervjuer görs löpande.
Genom att ansöka till tjänsten ger du LetsGig AB rätt att enligt GDRP spara dina uppgifter för att kunna kontakta dig gällande denna och andra relevanta tjänster. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
