Samordnande besiktningsman med OVK-certifikat till ett roligt uppdrag hos v

Har du en grund som ventilationstekniker och innehar certifiering med K-behörighet för obligatorisk ventilationskontroll? Vill du dessutom utvecklas genom att vara med från början i ett långtgående och omfattande avtal inom fastighetsdrift redan i etableringsfas? Då kan den här möjligheten vara ditt nästa steg!
Om rollen
Som Samordnande besiktningsman med OVK-certifikat hos oss får du ett varierande och stimulerande arbete med mycket eget ansvar. Du kommer att arbeta både operativt och taktiskt med samordning, planering och utförande av OVK:er inom kundens bestånd. Du har god kännedom om gällande föreskrifter (BFS 2011:16 OVK) samt förmåga att identifiera brister i ventilationens funktion och föreslå åtgärder. Du kommer att arbeta i hela Stockholmsområdet, med uppgifter som:
• Vara ansvarig för samordningen av OVK besiktningar inom kundens hela bestånd
• Utföra funktionskontroller enligt regelverk och branschpraxis
• Bedöma ventilationssystemets drift, funktion och hygien
• Dokumentera resultat enligt OVK-krav och lämnar förslag på åtgärder vid behov
• Säkerställa att installationer uppfyller krav på inomhusmiljö och Energieffektivitet
• Vara ansvarig för noggrann dokumentation och kommunikation med fastighetsägare och myndigheter
• Vid behov hjälpa hyresgäster med beställningar och felsökning
Vi arbetar nära våra kunder och strävar efter att hela tiden utveckla fastigheternas underhåll. Hos oss får du möjlighet att växa i din roll - vi satsar löpande på kompetensutveckling och utbildningar för vår personal.
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, självgående och trivs med att möta människor i din vardag. Du trivs med att ta eget ansvar, är noggrann och ser gärna till helheten när du arbetar. Som samordnare är du ansvarig från första planering av arbeten som rör ventilation och OVK-besiktningar till själva utförandet av kontroller samt uppföljning och felavhjälpande. Det är naturligt för dig att arbeta strukturerat och metodiskt. Samarbete är en naturlig del av rollen - du är öppen, kommunikativ och delar gärna med dig av din kunskap- detta då du arbetar nära både kollegor och fastighetsägare/kund.
Krav/kvalifikationer
• Yrkeshögskola om minst 1,5 år motsvarande 300 YH-poäng alternativt motsvarande 400 YH-poäng med inritning teknik eller fastighetsdrift
• OVK-behörighet nivå K
• Arbetslivserfarenhet om 3 år inom området
• Mycket god datorvana och administrativ förmåga då all rapportering sker digitalt
• God kunskap inom mätteknik för ventilation
• God kunskap inom åtgärdsarbete inom ventilation
• God kunskap inom injustering av ventilationssystem
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Meriterande är om du också har:
• Kunskap inom styr- och reglerteknik
• Kunskap inom mätteknik för el och VS
• Kunskap inom energioptimering av byggnader
• Erfarenhet av projektledningsarbete
Vad vi erbjuder
I den här tjänsten får du möjlighet att utvecklas genom att få vara med från början i ett långtgående och omfattande avtal inom fastighetsdrift redan i etableringsfas. Du kommer ha både påverkansmöjlighet och inflytande i utformningen av både rutiner och processer samt sätta grunden tillsammans med ett 20-tal tekniker med olika typer av kompetenser för att säkerställa en kvalitetsmedveten och framgångsrik leverans.
Hos L&T kommer du att ha bra utvecklingsmöjligheter i ett bolag som är under ständig utveckling. Du kommer att utvecklas i flera olika områden då jobbet innebär mycket eget ansvar och utmaningar. Utmaningen i denna roll blir att å ena sidan hålla det höga arbetstempot då vi jobbar med många fastigheter och arbetsorder, och å andra sidan kunna planera strategiskt och göra våra kunder extra nöjda. Du blir del av ett positivt gäng där du får stora möjligheter till egen utveckling!
